Analyse mi-séance AOF France / Europe - Les marchés européens en hausse grâce à Nvidia et aux valeurs tech

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en juillet et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connues à 14h30. L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz naturel sera dévoilée à 16h30.

En août 2023, le climat des affaires en France s'assombrit. À 99, l'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd un point. Il passe ainsi juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100), au plus bas depuis avril 2021. Ce recul s'explique notamment par la détérioration de la situation conjoncturelle dans l'industrie manufacturière et les services.

L'action Aures décroche de près de 65% à 2,51 euros après avoir averti " sur une situation de trésorerie très tendue ". Dans la situation économique actuelle qui a engendré une non reprise du chiffre d'affaires du groupe depuis le début de cette année - telle qu'annoncée dans le communiqué du 21 juillet dernier - le spécialiste des solutions pour tous les secteurs du point de vente prévoit des résultats semestriels encore négatifs. Le recul du chiffre d'affaires est de 20,67% sur le semestre, à 40,7 millions d'euros.

A Paris, Air Liquide (+1,01% à 163,48 euros) figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce jeudi après que Berenberg est passé de Conserver à Acheter sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 165 euros à 178 euros. "Les derniers trimestres ont montré que l'entreprise était plutôt prudente dans sa politique d'investissement, malgré une amélioration du bilan qui faciliterait une augmentation des dépenses d'investissement", commente le broker. Berenberg explique sa prudence passée par la crainte que le groupe ne s'engage trop dans des investissements dans l'hydrogène propre et l'ammoniac.

En Europe, Kudelski est stable à 1,70 franc suisse dans un contexte favorable aux valeurs technologiques à la suite des bons résultats de Nvidia. Le spécialiste des solutions numériques pour la télévision payante, de la sécurité numérique et des systèmes d'accès sécurisé a pourtant dévoilé des résultats dégradés au premier semestre. Kudelski affiche un Ebitda en perte à hauteur de 3,5 millions de dollars, en comparaison avec un bénéfice net de 0,5 million de dollar, un an auparavant. Le groupe souffre des difficultés de sa division télévision numérique.

(AOF) - Les Bourses européennes poursuivent leur mouvement haussier grâce à Nvidia dont les profits et ses perspectives sont bien supérieurs aux attentes. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a vu son bénéfice net s'envoler. Conséquence, le secteur technologique est tiré vers le haut. Coté statistiques, le climat des affaires en France s’assombrit en août 2023. À 99, l’indicateur qui le synthétise, perd un point. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,2% à 7 260,76 points et l'Eurostoxx 50 progresse de 0,19% à 4 274,80 points.

