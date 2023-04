Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens en hausse après des chiffres économiques positifs

(AOF) - Les marchés européens sont orientés à la hausse après le week-end prolongé de Pâques. L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, s’améliore plus que prévu pour avril, alors que la baisse des ventes au détail était en ligne avec les attentes en février. Côté valeurs, à Paris les constructeurs automobiles et les équipementiers font partie des plus fortes hausses. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,97% à 7 396,02 points et se rapproche de son plus haut historique en séance à 7 401,15 points, le 6 mars. L'EuroStoxx50 s'adjuge 0,71% à 4 340,10 points.

En repli à l'ouverture, l'action Soitec (+5,87% à 147,90 euros) s'est rapidement retournée à la hausse pour désormais figurer parmi les principales progressions de l'indice SBF 120. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a très rapidement récupéré de ses prévisions décevantes pour l'exercice 2023-2024 et de l'avertissement sur l'exercice 2025/2026. En février, plusieurs brokers dont Credit Suisse et Jefferies avaient réduit leur objectif de cours sur la valeur, anticipant un environnement moins porteur au cours des prochains mois.

Morgan Stanley relève sa recommandation sur le groupe Accor (+1,65% à 30,74 euros), passant de Pondération en ligne à Surpondérer, avec un objectif de cours relevé de 35 à 37 euros. " Le segment des hôtels de luxe est sous-estimé par les investisseurs ", affirme le broker, pour qui s'il " ne représente que 4 % des hôtels " ce segment " atteindra 20 % bientôt du chiffre d'affaires du secteur, reflétant son RevPAR (revenu par chambre disponible) élevé et le poids de son pipeline ". Or pour Morgan Stanley, c'est " Accor qui devrait connaître la transformation la plus importante ".

Airbus a livré 127 appareils à 54 clients au premier trimestre 2023. Dans le détail, l'avionneur européen a livré notamment sur ce trimestre 5 A350, 6 A330, 10 appareils A220-300, 45 A320neo et 59 A321neo. Sur le seul mois de mars, le groupe aéronautique a livré 61 appareils à 37 clients. Il a reçu les commandes brutes de 20 avions en mars 2023. Airbus anticipe la livraison d'environ 720 avions commerciaux cette année.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, ressort à –8,7 en avril , contre un consensus de -9,9 après -11,1 en mars.

Le volume des ventes du commerce de détail est en baisse de 0,8% dans la zone euro, en ligne avec les attentes, et de 0,9% dans l'Union européenne, selon Eurostat. Il est en baisse de 3% dans la zone euro (contre un consensus de -3,5%) et de 3,1% dans l'UE comparé à février 2022.

Vers 12h00, l'euro cède 0,06% à 1,0912 dollar.