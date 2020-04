Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens de retour dans le rouge en fin de matinée

(AOF) - Les Bourses européennes sont repassées dans le rouge, après une ouverture en hausse. Elles ont été portées un temps par les espoirs d'un ralentissement de l'épidémie et la réunion de l'OPEP+, censée faire remonter les cours du pétrole. Mais les dissensions au sein de l'Eurogroupe, réuni de nouveau ce jeudi, sur les réponses économiques à apporter semblent être sources d'inquiétudes. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a notamment appelé à ne pas se focaliser sur les "coronabonds". Vers midi, le CAC 40 perd ainsi 0,71% à 4 410 points et l'EuroStoxx50 recule de 0,01% à 2 851 points.

Sodexo bondit de 9,30% à 69,32 euros et signe la pole position du CAC 40. Les investisseurs applaudissent des résultats du premier semestre de l'exercice 2019-2020 meilleurs qu'attendus. Le spécialiste des services de restauration a publié un résultat d'exploitation (Ebita) en croissance organique de 4,3% à 685 millions d'euros. La marge d'exploitation est stable à 5,9%. Le chiffre d'affaires progresse de 4,3% en organique à 11,692 milliards. Au titre du second semestre la société modélise cependant une réduction des revenus de 2,4 à 2,8 milliards d'euros au regard de l'exercice précédent.

La décision était pressentie. Elle a finalement été prise. Airbus (-1,69% à 58,80 euros) a annoncé la réduction d'environ 1/3 de son rythme de production d'avions. Il sera désormais de 40 unités par mois pour les A320, 2 unités par mois pour les A330 et 6 unités par mois pour les A350. " Nos clients des compagnies aériennes sont fortement touchés par la crise Covid19 ", a expliqué Guillaume Faury, le patron d'Airbus.

Genfit progresse de 3,3% à 15,54 euros après la publication de résultats 2019 marqués par l'amélioration de la situation financière et bilancielle du groupe. Sa perte nette s'est réduite, passant de 79,521 millions à 65,144 millions d'euros grâce au paiement initial de 35 millions d'euros reçu de la part de Terns Pharmaceuticals pour les droits d'exploitation d'elafibranor dans la stéatohépatite non-alcoolique (Nash) et la Cholangite Biliaire Primitive (CBP) dans la région Grande Chine. Ce paiement a compensé la hausse de plus de 28% à 98,8 millions des charges opérationnelles.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, la balance commercial du mois de février 2020 ressort à 21,6 milliards d'euros contre 18,7 milliards en janvier. Les analystes tablaient sur 17,5 milliards.

Vers 12h, l'euro gagne 0,26% à 1,0885 dollar.