Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens dans le vert malgré la Chine

(AOF) - Les marchés européens sont orientés en légère hausse. Si d’un côté Wall Street a accru ses gains en seconde partie de séance, d’un autre côté, les investisseurs s’inquiètent de la faible croissance de l'économie chinoise au deuxième trimestre. Ils sont aujourd’hui dans l’attente de plusieurs statistiques américaines. Sonnées par les statistiques chinoises, les valeurs du luxe évoluent en ordre dispersé. Côté valeurs, SES Imagotag prend la tête du SBF 120 après un gros contrat. Vers midi, le CAC 40 repart à la hausse après avoir clôturé dans le rouge hier, à 0,06% à 7 296,30 points.

Plus forte hausse du SMI, Novartis affiche une hausse de 4,28% à 88,56 francs suisses après avoir relevé ses perspectives 2023 grâce à " la forte dynamique " du premier semestre. La croissance du chiffre d'affaires du groupe suisse est attendue à un chiffre " élevé " et non plus " moyen " tandis que le résultat opérationnel " core " serait en croissance " à deux chiffres bas " et non plus à " un chiffre élevé ". La croissance du chiffre d'affaires a atteint 9% à taux de change constants au deuxième trimestre à 13,6 milliards de dollars et le résultat net a progressé de 54% à 2,32 milliards.

A Paris, SES-imagotag domine nettement l’indice SBF 120, s’adjugeant 7,75% à 133,40 euros à la faveur d’une double actualité favorable. Le titre du spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique limite désormais sa perte à 20% par rapport à son cours avant la première attaque du vendeur à découvert, Gotham City Research. Il était tombé au plus bas à 66 euros. SES-imagotag a remporté un contrat avec une société suédoise qui est le plus grand détaillant de meubles au monde. Son nom n’a pas été précisé, mais les indications précédentes pointent clairement en direction d’Ikea.

Casino (-12,47% à 2,75 euros) , dont la cotation a été suspendue lundi à la demande de la société, est reparti à la baisse après sa reprise de cotation. Le distributeur stéphanois a précisé hier soir qu'il poursuivait les négociations avec EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor, ainsi qu'avec les créanciers du Groupe, " afin de parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière du Groupe d'ici la fin du mois de juillet 2023 ". 3F Holding a renoncé dimanche à déposer une offre révisée.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en juin seront communiquées à 14h30 ; la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en juin à 15h15 ; les stocks des entreprises en mai et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en juillet à 16h.

Vers 12h00, l'euro grappille 0,05% à 1,1245 dollar.