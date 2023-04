Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens dans le vert grâce à la croissance chinoise

(AOF) - Les marchés européens progressent, rassurés par la croissance chinoise. Le produit intérieur brut de la Chine a progressé sur un an de 4,5% en mars, selon les chiffres officiels du Bureau national des statistiques. La croissance était attendue à seulement 4%. Côté valeurs, Orpea entame une 4e séance de hausse consécutive après que les minoritaires ont demandé une assemblée générale. Parallèlement les bancaires occupent les premières places des indices. Vers 12h, le CAC 40 est en hausse de 0,56% à 7 539,91points et l'Eurostoxx 50, 0,62% à 4 394,57 points.

En Europe, Ericsson perd 6,64% à 57,96 couronnes suédoises, pénalisé par des perspectives toujours difficiles. " Nous continuons à prévoir un environnement agité en 2023, avec une faible visibilité. Au deuxième trimestre, nous prévoyons que les opérateurs resteront prudents en matière d'investissements et continueront à ajuster leurs stocks ", a prévenu le PDG, Börje Ekholm. Avant de préciser : " Cette dynamique devrait être largement compensée par la croissance des grands projets de déploiement qui, comme nous l'avons déjà indiqué, auront un effet dilutif sur la marge brute à court terme ".

Orpea (+11,39% à 3,40 euros) affiche la plus forte hausse du SBF120 après qu'Adamo, l'association de défense des actionnaires minoritaires du groupe, demande " solennellement " dans un communiqué, la tenue sans délai d'une assemblée générale des actionnaires d'Orpea. Selon Orpea, la société n'a à ce stade reçu aucune demande formelle de convocation d'assemblée générale , et si une telle demande devait être faite, le conseil d'administration l'examinerait en prenant en compte l'intérêt social d'Orpea et la solidité d'un plan alternatif et de ses conditions.

Virbac (-4,84% à 285,00 euros) affiche la plus forte baisse du SBF120 après avoir enregistré une contraction de son activité au premier trimestre. Le spécialiste des solutions vétérinaires a dévoilé un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros, en repli de 1% à taux réels et de 1,3% à taux de change constants. Parmi les réactions à cette publication, Oddo a dégradé sa recommandation sur la valeur à Neutre, selon une source de marché. Virbac précise que cette évolution " s'explique principalement par un effet de base défavorable dans un contexte de ralentissement du marché ".

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 4,1 en avril, contre un consensus de 15,3. L’indice ZEW était ressorti à 13 en mars.

Les chiffres des permis de construire et des mises en chantier en mars aux Etats-Unis seront publiés à 14h30.

A la mi-séance, l'euro gagne 0,42% à 1,0974 dollar.