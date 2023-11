Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens dans le vert avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens progressent légèrement avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en octobre à 14h30. L’indice des prix est attendu en progression de 3,3% en rythme annuel après une hausse de 3,7% en septembre. L’indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques a surpris favorablement à 9,8 en novembre. Coté valeurs, Clariane dévisse après l’annonce d’une augmentation de capital. Vers 12 heures, le CAC 40 est stable à 7 088,41 points et l'EuroStoxx50, gagne 0,27% à 4 243,76 points.

Conglomérat allemand œuvrant dans le secteur de l'énergie, RWE s'adjuge 1,85% à 36,98 euros à la Bourse de Francfort après la publication de bonnes performances sur les 9 premiers mois de 2023. Ses excellents résultats sur cette période s'expliquent par la hausse des bénéfices tirés de la production d'électricité dans le segment Hydro/Biomasse/Gaz et par la vigueur des activités "Supply and Trading". RWE a réalisé un EBITDA ajusté de 6,2 milliards d'euros au niveau du groupe et un EBITDA ajusté 'cœur de métier' (core business) de 5,7 milliards d'euros.

L'action Clariane perd 17,14% à 2,9 euros après avoir dévoilé un plan de renforcement de sa structure financière, comprenant un projet d’augmentation de capital de 300 millions d’euros. En Bourse, l’exploitant de maisons de retraite et de cliniques pèse un peu moins de 330 millions d’euros. Son Conseil d’administration a arrêté un plan comportant quatre volets pour un montant de 1,5 milliard d’euros "visant à restaurer son accès au financement rapidement et à renforcer sa structure financière".

Dans une note sectorielle, Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le titre L'Oréal (0,84% à 418,50 euros) à "Surpondérer" avec un objectif de cours inchangé à 450 euros. Pour justifier sa décision, l'analyste explique que "la vision stratégique à long terme, l'exécution et les décisions d'allocation de capital de L'Oreal en ont fait l'une des entreprises européennes de biens de consommation de base les plus prospères. Le broker s'attend à ce que le groupe de produits cosmétiques "continue de surperformer l'industrie de la beauté".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au cours du troisième trimestre 2023, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du deuxième trimestre 2023, le PIB avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et était resté stable dans l’UE.

L’indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 9,8 en novembre, à comparer avec un consensus de 5 et -1,1 en octobre.

Aux Etats-Unis, l'inflation en octobre sera connue à 14h30.

Ce midi, l'euro gagne 0,19% à 1,0721 dollar.