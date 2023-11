Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens dans le vert avant Jerome Powell

(AOF) - Les marchés européens s'affichent en légère hausse à mi-séance Le président de la Fed Jerome Powell s'exprimera depuis Washington tout comme Christine Lagarde, son homologue de la BCE, dans le cadre d'une réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles. Côté valeurs, Airbus est lanterne rouge du CAC 40 après voir publié des résultats mitigés au troisième trimestre 2023, à l'inverse de Schneider, en tête de l'indice grâce à des objectifs financiers à moyen terme meilleurs que prévu. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,79% à 7 089 points et l'EuroStoxx50 0,67% à 4 206 points.

En Europe, Adyen bondit de près de 33% à 923,10 euros, prenant aisément la tête de l'indice AEX, après avoir dévoilé de nouveaux objectifs jugés réalistes par les analystes. Le spécialiste du paiement entraîne dans son sillage son concurrent, Worldline, qui s'adjuge 2,42% à 13,315 euros. Adyen anticipe une marge d'Ebitda en amélioration à plus de 50% en 2026. Sur cette période, le groupe technologique cible une croissance annuelle moyenne située entre 20% et 30%. Adyen tablait auparavant une marge d'Ebitda d'au moins 65% et sur une croissance annuelle moyenne comprise entre 25% et 35% à long terme.

Schneider Electric (+6,64% à 160,92 euros) caracole en tête du CAC 40 et fonce tout droit vers une troisième séance consécutive dans le vert. Dans le cadre de sa journée investisseurs qui se tient ce jeudi à Londres, le spécialiste des solutions numériques d'énergie a dévoilé de nouveaux objectifs financiers à moyen terme meilleurs que prévu. Le groupe vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% par an en moyenne entre 2023 et 2027 et une croissance organique de sa marge de résultat opérationnel (Ebita) ajusté autour de 50 points par an en moyenne.

En revanche, Airbus est lanterne rouge de l'indice CAC 40 au lendemain de la publication de ses résultats mitigés au troisième trimestre 2023 : - 2,62% à 126,96 euros. Restant à l'Achat sur le titre Airbus avec un objectif de cours inchangé à 165 euros, Stifel explique que les résultats trimestriels du groupe aéronautique sont en deçà des attentes : "Airbus a enregistré un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros au troisième trimestre, légèrement inférieur (-1,3%) à celui du consensus de la société : 15,09 milliards d'euros ".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront communiquées à 13h30 tandis que les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront connus à 15h30.

Vers midi, l'euro cède 0,18% à 1,0691 dollar.