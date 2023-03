Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens dans le vert après une détente sur les taux

La croissance du secteur manufacturier français a été plus importante qu’annoncé initialement en février. L’indice des directeurs d’achat est ressorti à 51,7 contre un consensus de 51,6. Cet indicateur était ressorti à 49,4 en janvier, indiquant une contraction de l’activité. L’indice du secteur services affiche 53,1 contre un consensus à 52,8, après 49,4 en janvier.

Si Scor (3,32% à 23,61 euros) a dévoilé une perte nette au titre de 2022 du fait de nombreuses catastrophes naturelles, de la sécheresse au Brésil et de la guerre en Ukraine, sa performance opérationnelle est moins mauvaise prévu. En revanche, les analystes se disent légèrement déçus par le dividende et le ratio de solvabilité. JPMorgan a remonté son cours cible de 18 à 20 euros.

Bonduelle grimpe de 7,82% à 14,34 euros à Paris après avoir annoncé de solides résultats au premier semestre (1er juillet au 31 décembre 2022). Sur cette période, le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés a généré un résultat net de 20 millions d'euros, en repli de 16,5%. Son résultat opérationnel courant ressort à 43,1 millions d'euros, en progression de 56,1%. Le chiffre d'affaires atteint 1,24 milliard d'euros, en amélioration de 13,6%.

Lufthansa progresse de 5,48% à 10,40 euros à la Bourse de Francfort après l’annonce de son « redressement financier » en 2022. La compagnie aérienne allemande souligne que son Ebit ajusté atteint 1,5 milliard d’euros (contre une perte d’1,7 milliard en 2021), une marge d’Ebit à 4,6% (contre une perte de 9,9% en 2021), et un revenu net de 791 millions d’euros (contre une perte nette de 2,2 milliards en 2021). Le chiffre d'affaires a presque doublé pour atteindre 33 milliards d'euros, contre 16,8 milliards en 2021.

(AOF) - Les marchés actions européens sont en légère hausse dans le sillage des marchés américains. Selon Raphael Bostic (Réserve fédérale d'Atlanta), la Fed pourrait être en mesure de suspendre ses hausses de taux d'ici cet été: le taux américain à dix ans replonge de 5 points de base à 4%. Coté valeurs, Bonduelle grimpe après avoir annoncé de solides résultats semestriels à l'instar de la compagnie aérienne allemande Lufhtansa en forte hausse après son redressement post-Covid. Vers 12h30, le CAC 40 gagne 0,79% à 7 341,41 points et l'Eurostoxx 50 progresse de 0,91% à 4 279,30 points.

