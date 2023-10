Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens dans le vert après la chute des taux longs

(AOF) - Les marchés européens sont dans le vert à la mi-séance suite à la détente sur les taux longs, trois jours après la flambée de violence au Proche-Orient. Le taux à 10 ans américain chute de 14 points de base à 4,66% dans le sillage de ses homologues européens hier et après des commentaires accommodants de membres de la Fed. De son côté, le prix du pétrole se stabilise après une forte hausse de lundi. Côté valeurs, Euroapi s’effondre après un nouvel avertissement sur ses résultats. Vers 12h, le CAC 40 gagne 1,46% à 7 124 points et l'Eurostoxx50 1,601% à 4 177 points.

Moins d'une semaine après la lourde sanction boursière d' Alstom ( -37,58%), une autre société française est fortement sanctionnée après un important avertissement. Euroapi perd plus de la moitié de sa valeur à 5,81 euros et évolue sur ses plus bas historiques. Il s'agit du troisième profit warning - le précédent date de mars - du spécialiste des principes actifs pharmaceutiques depuis sa scission de Sanofi (-1,05% à 101,50 euros) en mai 2022. Euroapi avait alors été introduit en Bourse à 12 euros et culminé en octobre 2022 à un peu plus de 19 euros.

La Cour d'appel de Londres a rejeté à l'unanimité les arguments invoqués par la partie adverse à l'encontre de Darty Holdings SAS, filiale du groupe Fnac Darty (9,43% à 24,36 euros), dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012. La décision rendue en première instance par la High Court de Londres ayant été infirmée, le Groupe devrait recevoir d'ici la fin de l'année la totalité de la somme initialement versée ainsi que le remboursement des frais de procédure engagés et d'intérêts, soit un impact positif sur sa trésorerie estimé à environ 130 millions d'euros.

Phaxiam Therapeutics (+12,87% à 4,91 euros) a pris la tête du marché SRD après l'annonce d'un niveau de performance élevé de ses deux phages anti-Staphylococcus aureus sur des souches cliniques. " Les données obtenues à partir de cette analyse rétrospective confirment que notre phagogramme est une plateforme IVD (diagnostic in vitro) très efficace pour nos développements cliniques actuels et à venir ", déclare Thibaut du Fayet, Directeur Général.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les chiffres sur le stocks des grossistes en août seront communiqués à 16h.

Vers 12h, l'euro gagne 0,33% à 1,0604 dollar