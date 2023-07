Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens dans le vert après l'inflation au Royaume-Uni

(AOF) - Les marchés européens sont en légère hausse. Wall Street a clôturé sur une note positive après les bons résultats publiés par Bank of America et Morgan Stanley, et les chiffres de l’inflation au Royaume-Uni ont réservé pour une fois une bonne surprise. Côté valeurs, Kering prend la tête du CAC 40 après une alternance appréciée chez Gucci, tandis que Publicis ferme la marche dans le sillage des résultats d’Omnicom. Vers midi, le CAC 40 entame une deuxième séance de hausse consécutive, affichant un gain de 0,55% à 7 359 points, tandis que l’Eurostoxx 50 gagne 0,35% à 4 384 points.

En Europe, ASML gagne 0,62% à 668,30 euros pour se classer parmi les plus fortes hausses de l'indice AEX. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a rehaussé sa prévision de revenus pour 2023 à l'occasion de la présentation de ses comptes du deuxième trimestre. ASML vise désormais une croissance de 30% contre 25% auparavant et toujours une légère amélioration de sa marge brute, une mesure de la rentabilité très suivie dans le secteur. La firme a bénéficié d'une demande plus forte que prévu pour ses machines de lithographie DUV (Deep Ultra Violet), en particulier en Chine.

A Paris, Kering (+5,87% à 523 euros) domine le CAC 40 au lendemain de l'annonce du départ de Marco Bizzarri, PDG de Gucci, la marque phare et principale source de profits du groupe de luxe. Si ce dernier et l'ancien directeur de la création, Alessandro Michele, parti fin 2022, ont été les artisans de la renaissance de la griffe florentine, cette dernière a perdu de sa superbe ces derniers trimestres. " Alors que la recovery de Gucci tarde à se matérialiser, la reprise en main de la marque phare du groupe par le bras droit de François-Henri Pinault devrait être bien perçue ", explique Invest Securities.

Publicis ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne, perdant 1,44% à 72,52 euros. Le géant français de la communication, qui doit publier ses résultats du premier trimestre le 20 juillet, s'inscrit en recul dans le sillage de la publication des comptes de son concurrent américain, Omnicom. Le titre de ce dernier est attendu en repli de 7% à Wall Street. La firme new-yorkaise a dégagé au titre du deuxième trimestre un bénéfice net en croissance de 5,1% à 366,3 millions de dollars, soit un BPA en hausse de 8,3% à 1,82 dollar.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La hausse des prix à la consommation (CPI) au Royaume-Uni a ralenti plus que prévu en juin sur un an, selon l'Office national de la statistique (ONS). Le CPI est ressorti le mois dernier à 7,9% en rythme annuel et à 0,1% sur un mois contre respectivement 8,7% et 0,7% en mai. Le consensus était respectivement de 8,2% et 0,4%.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 5,5% en juin 2023, conformément aux attentes, contre 6,1% en mai. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Le taux d'inflation "core" est également de 5,5% sur un an, contre un consensus de 5,4% et après 5,3% en mai.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier et permis de construire en juin seront connus à 14h30. L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera dévoilée à 16h30.

Vers 12h00, l'euro est stable à 1,1229 dollar.