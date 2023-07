Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens dans le vert après l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés européens progressent au lendemain de la publication de l’inflation américaine en juin, inférieurs aux attentes : les taux longs américains continuent à baisser depuis hier, atteignant 3,81% pour le 10 an américain. A Paris, les chiffres de l’inflation en France sont ressortis conformes aux attentes. Côté valeurs, le titre Casino repart à la baisse après avoir abaissé ses perspectives pour l'exercice 2023. Vers 12 heures, le CAC 40 s'adjuge 0,56% à 7 373,77 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,61% à 4 386,88 points.

Fabricant de montres, Swatch gagne 6,03% à 54,50 francs suisses à Zurich après la publication ce jeudi de solides comptes au premier semestre 2023. Le groupe suisse, propriétaire des marques Omega, Longines et Tissot, a dégagé un bénéfice net qui a grimpé de 55,6% pour s'élever à 498 millions de francs suisses. Ce bénéfice était de 320 millions de francs suisses au premier semestre 2022. Son bénéfice d'exploitation a augmenté de 36,4% pour atteindre 686 millions de francs suisses contre 503 millions de francs suisses il y a un an. Sa marge opérationnelle ressort à 17,1% contre 13,9%.

Casino (-4,76% à 3,16 euros) occupe une nouvelle fois la dernière place de l’indice SBF 120, pénalisé cette fois-ci par l’abaissement de ses perspectives 2023. Hier, l’action du distributeur en difficulté avait rebondi de plus de 11% grâce aux informations des Échos selon lesquelles, les offres de reprises allaient être revues à la hausse. Le concurrent de Carrefour anticipe désormais un Ebitda France après loyer payés inférieur à 300 millions d'euros sur l'année 2023 contre 440 millions d'euros dans le plan d'affaires présenté au marché le 26 juin.

La tant attendue consolidation de la distribution française est enfin lancée : Carrefour rachète les enseignes Cora et Match en France au groupe belge Louis Delhaize. En Bourse, l'action Carrefour gagne 0,95% à 17,45 euros. " Il s'agit de la première transaction importante de Carrefour en France depuis plus de 20 ans et elle marque une consolidation bienvenue sur un marché très fragmenté ", souligne UBS. Stifel souligne pour sa part qu'elle intervient dans le contexte de la faillite de Casino et de la recomposition potentielle du marché français de la distribution alimentaire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En juin 2023, l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,2% sur un mois, après ‑0,1% en mai. Les prix de l’énergie sont quasi stables (+0,1% après ‑3% en mai), avec un léger rebond des produits pétroliers (+0,3% après ‑5,9%). Les prix de l’alimentation augmentent au même rythme que le mois précédent (+0,3%) et ceux des produits manufacturés restent quasi stables (+0,1% après +0,0%).

La production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté en mai 2023 de 0,2% dans la zone euro (contre 0,3% attendus, après 1% en avril) et de 0,1% dans l'Union européenne (après 0,6% en avril), selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En mai 2023 par rapport à mai 2022, la production industrielle a baissé de 2,2% dans la zone euro (contre 1,2% attendus).

Au Royaume-Uni, le PIB a reculé plus que prévu en mai en rythme mensuel : -0,1% contre un consensus de -0,3% après +0,2% en avril. Il a aussi reculé en rythme annuel avec un taux de -0,4% contre un consensus de -0,7% après +0,5% en avril.

En zone euro, les "minutes" du dernier comité de politique monétaire de la BCE seront dévoilées à 13h30.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en juin et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30.

Vers 12h, l'euro gagne 0,37% à 1,1172 dollar.