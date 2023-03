Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens dans le rouge, plombés par les valeurs bancaires

(AOF) - Les marchés actions européens sont dans le rouge suite à de nouvelles inquiétudes sur la solidité du secteur bancaire. La Deutsche Bank perd plus de 12% à 8,19 euros, après que le prix de ses "Credit default swaps (CDS)", des instruments de couverture contre le risque de défaut, a fortement augmenté. L’établissement entraîne dans sa chute les valeurs bancaires européennes et notamment Société générale, plus forte baisse du CAC avec -7,43% . Vers 12h, le CAC 40 replonge sous les 7000 points à 6 984,82 points (-2,16%) tandis que l'Eurostoxx 50 perd 2,21% à 4 114,35 points.

Un nouvel accès de défiance touche les banques européennes à la veille du week-end. Plus forte baisse du CAC 40, Société Générale recule de 7,49% à 19,61 euros tandis que BNP Paribas cède 7,03% à 49,53 euros et Crédit Agricole 3,96% à 9,74 euros. Parmi les banques européennes, Deutsche Bank enregistre la plus forte baisse : -12,25% à 8,19 euros. Ce fléchissement intervient dans le sillage de la forte hausse du coût d'assurance contre son risque de défaillance, signe de l'inquiétude des investisseurs à son sujet.

Casino (-12,83% à 5,845 euros) a vu sa note de crédit être dégradée par Moody's, de 'B3' à 'Caa1', avec une perspective "négative. "La dégradation reflète la poursuite des pertes de parts de marché sur le marché français de la distribution, la poursuite des flux de trésorerie disponibles négatifs en France et une réduction des marges de la distribution française en 2022", explique l'agence de notation, mettant aussi en évidence une endettement toujours très élevé.

Virbac perd 2,08% à 281,50 euros. Le spécialiste de la santé animale a publié un résultat net consolidé 2022 en hausse de 4,9% à 121,3 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 9,6% à taux de change constants, à 1,2 milliard d'euros. La direction propose la distribution d'un dividende net de 1,32 euro par action contre 1,25 en 2021. Pour 2023, Virbac anticipe un ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires entre 13% et 14% à taux de change constants (contre 15,4% en 2022) et une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 4% et 6%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le nombre d'entreprises créées en France a progressé de 2% en février après avoir reculé de 4,4% en janvier, selon les données publiées vendredi par l'Insee qui doivent néanmoins être " interprétées avec une grande prudence ". Au total, quelque 86 665 entreprises auraient ainsi vu le jour en février, contre 84 937 le mois précédent. Mais le chiffre de janvier a été revu en forte baisse, l'Insee ayant recensé dans sa première estimation 86 798 entreprises créées sur le mois.

L’activité dans le secteur privé en zone euro a été plus dynamique que prévu en mars, selon une première estimation de S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,1 en mars contre 52,0 le mois précédent. Il était anticipé à 51,9 et il est au plus haut de 10 mois. Le PMI manufacturier est passé de 48,5 à 47,1. Il était attendu à 49. Le PMI des services est passé de 52,7 à 55,6. Il était attendu à 52,5.

L’activité dans le secteur privé en Allemagne a été plus dynamique que prévu en mars, selon une première estimation de S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,6 en mars contre 50,7 le mois précédent. Il était anticipé à 51 et il est au plus haut de 10 mois. Le PMI manufacturier est passé de 46,3 à 44. Il était attendu à 47. Le PMI des services est passé de 50,9 à 53,9. Il était attendu à 51.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en février seront connues à 13h30.

Aux Etats-Unis, les premières estimations des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mars seront présentées à 14h45.

A la mi-séance, l'euro perd 1,02% à 1,0720 euro.