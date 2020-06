(AOF) - Les bourses européennes se ressaisissent quelque peu ce jeudi, après la mauvaise séance d'hier. Sans donnée macroéconomique à laquelle se raccrocher en Europe, les marchés attendent une vague de statistiques cet après-midi venue des Etats-Unis, dont le PIB au premier trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Du côté des valeurs, ce sont surtout les allemandes Wirecard, qui a demandé l'ouverture d'une procédure de dépôt de bilan, et Bayer qui font parler d'elles. A la mi-journée, le CAC 40 gagne 0,19% à 4 880 points et l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,43% à 3 210 points.

Bayer progresse de 0,7% à 70,48 euros à Francfort après l'annonce d'indemnisations qui améliorent sa visibilité. Le géant allemand a mis, en effet, un terme à des dossiers qui l'empoisonnait son image depuis le rachat de Monsanto il y a deux ans pour 63 milliards de dollars. Le groupe a mis sur la table entre 10,1 et 10,9 milliards de dollars pour éteindre les velléités des 100 000 Américains victimes d'un cancer lié selon eux à leur exposition au Roundup, un herbicide à base de glyphosate produit par Monsanto.

Après un début de séance difficile, Pierre et Vacances s'est redressé et progresse désormais de 5,67% à 18,65 euros sur la place de Paris. Pourtant, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié des résultats semestriels nettement déficitaires, dans lesquels se dessinent les premiers effets de la crise du Covid-19. Les perspectives sont également loin d'être enthousiasmantes.

L'action Lexibook bondit de 13,49% à 0,976 euro et affiche l'une des plus fortes hausses du marché SRD. Le spécialiste des produits électroniques de loisirs bénéficie de la signature d'un nouveau contrat de licences avec Nintendo. Ce contrat porte sur de nombreuses catégories dont les produits électroniques, la musique, l'horlogerie, les luminaires, les accessoires de téléphonie et inclut plusieurs franchises de renommée mondiale telles que Super Mario, Mario Kart, Animal Crossing, The Legend of Zelda et Splatoon.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique n'est attendu aujourd'hui en Europe.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 CET de la troisième estimation du PIB au premier trimestre, des inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que des commandes de biens durables, de la balance commerciale et des stocks des grossistes en mai.

Vers 11h50, l'euro recule de 0,24% à 1,1228 dollar.