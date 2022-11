Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés en petite forme

(AOF) - Les principales Bourses européennes s'inscrivent en petite forme à l'orée d'une semaine qui sera rythmée principalement par le chiffre très attendu de l'inflation américaine et les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Côté valeurs, Vinci se positionne en repli après l'annonce de la convocation par la justice française de sa filiale Vinci Construction Grands Projets en vue de son éventuelle mise en examen en raison de soupçons sur les conditions de travail sur des chantiers au Qatar. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,20% à 6 429 points tandis que l'Euro Stoxx 50 progresse de 0,56% à 3 708 points.

En Europe, Ryanair progresse de 3,62% à 12,72 euros à la Bourse de Dublin. La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts a fait état d'un bénéfice net part du groupe de 1,3 milliard d'euros au premier semestre décalé, porté par la reprise du trafic estival après avoir enregistré une perte de 48 millions d'euros l'an passé. Ryanair a comptabilisé 95,1 millions de passagers pendant l'été contre 39,1 millions un an plus tôt, plus qu'avant la pandémie de Covid-19, d'après un communiqué. Son chiffre d'affaires a été multiplié par trois sur le semestre terminé fin septembre, à 6,6 milliards d'euros.

A Paris, Renault (+3,95% à 31,72 euros ) affiche la plus forte hausse de l’indice CAC 40 à la veille de sa réunion investisseurs. Les spéculations vont bon train à propos des annonces que le constructeur automobile pourrait dévoiler. Renault ciblerait une valorisation d’environ 10 milliards d’euros pour son activité de voitures électriques, affirmait avant le week-end Bloomberg citant des sources proches du dossier. Une introduction en bourse de cette activité à Paris l'année prochaine avait été évoquée par Renault en mars.

Vinci (-2,75% à 93,46 euros) enregistre la plus forte baisse de l'indice CAC 40. A quelques jours du coup d'envoi du Mondial de football au Qatar (20 novembre-18 décembre), une filiale qatarie de Vinci Construction Grands Projets se voit reprocher de nombreuses pratiques douteuses vis-à-vis de ses ouvriers locaux. Ces salariés aux bas salaires et aux conditions de travail difficiles participaient notamment au chantier d'un métro. Cette filiale, dont le groupe français de BTP est actionnaire minoritaire, est convoquée par un juge d'instruction de Nanterre en vue d'une éventuelle mise en examen. ""Depuis 2015, Vinci n'a cessé de réfuter vigoureusement les allégations portées à son encontre concernant des chantiers au Qatar menés par l'entreprise QDVC", précise l'entreprise.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La croissance de la production industrielle allemande a atteint 0,6% en septembre contre un consensus de 0,2% après -0,8% en août (révisée à -1,2%).

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, ressort à -30,9 en novembre 2022, contre un consensus de -35 et après -38,3 le mois précédent.

Vers midi, l'euro gagne 1,11% à 0,9983 dollar.