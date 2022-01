Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés en mode pause

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en légère baisse ce midi alors que Christine Lagarde a estimé que l'inflation devrait se stabiliser puis baisser cette année. En Chine, la banque centrale a une nouvelle fois abaissé ses taux d'intérêt pour soutenir une économie fragilisée par la politique "zéro Covid" liée aux Jeux olympiques et par les faillites dans le secteur immobilier. A la Bourse de Paris, Soitec chute après l'annonce du départ inattendu de son directeur général. Vers midi, le CA 40 cède 0,04% à 7 169,5 points. L'Euro Stoxx 50 perd 0,03% à 4 267 points.

Deliveroo grimpe de 1,83 % à 172,7 pence à Londres grâce à une activité dynamique lors du quatrième trimestre 2021. Les commandes ont ainsi bondi de 42% à 80,8 millions et leur valeur de 36 % à 1,73 milliard de livres sterling en devise constante. " Nous avons terminé 2021 sur une très solide performance au dernier trimestre, et la croissance de 70% sur un an de notre GTV (valeur brute des transactions, ndlr) se situe dans le haut de la fourchette que nous avions annoncée ", s'est réjoui Will Shu, le PDG de Deliveroo.

La séance est mouvementée pour Alstom. Bondissant de plus de 3 % dans les premiers échanges, l’action a rapidement pris le chemin inverse et connu une suspension de cotation en milieu de matinée durant une quinzaine de minutes. Vers 11h40, le spécialiste du ferroviaire abandonne 4,05 % à 32,18 euros. Pourtant, le groupe a globalement rempli son contrat lors du troisième trimestre 2021-2022, ce qui l’a conduit à confirmer ses perspectives annuelles et de moyen terme. En première approche, Jefferies a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 46 euros sur la valeur.

Soitec (-16,49% à 171,20 euros) a annoncé que son Conseil d'administration avait choisi Pierre Barnabé pour succéder à Paul Boudre en tant que Directeur général. " Cette décision a été prise en dépit de l'opposition unanime du comité exécutif, qui l'a jugée 'incompréhensible', selon des sources concordantes ", affirme BFM Business. Ce conflit au sein de l'entreprise est d'autant plus mal vécu par les marchés que Paul Boudre est considéré comme le père du succès actuel du spécialiste des substrats semi-conducteurs.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 5,0% en décembre 2021, contre 4,9% en novembre, a confirmé Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de -0,3%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 5,3% en décembre 2021, contre 5,2% en novembre. Un an auparavant, il était de 0,3%.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier sont attendus à 14h30. Les ventes de logements anciens en novembre sont attendues à 16h.

Vers midi, l'euro grappille 0,01% à 1,1343