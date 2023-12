Analyse mi-séance AOF France / Europe - Les marchés dans le vert après les PMI du secteur manufacturier

(AOF) - Pour cette première séance du mois de décembre, les marchés actions européens prolongent leur mouvement de hausse. Les investisseurs ont pris connaissance des indices PMI pour le secteur manufacturier. S’ils signalent toujours une contraction de l’activité en novembre, celle-ci est cependant légèrement moins importante qu’en octobre. Coté valeurs, Air France et le fonds new-yorkais Apollo Global Management ont réalisé un financement en quasi-fonds propres de 1,5 milliard d'euros. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,43% à 7 341,95 points et l'Eurostoxx50 avance de 0,67% à 4 111,68 points.

Dans un communiqué, Casino (-5,85% à 0,61 euro) confirme avoir reçu à date des offres préliminaires indicatives de la part de plusieurs acquéreurs, portant sur des périmètres différents d'hypermarchés et supermarchés. "Dans le contexte du processus compétitif en cours et afin de protéger ses intérêts légitimes, le Groupe ne donnera pas de détails sur le contenu des offres qui sont en cours d'examen", indique le distributeur. Selon l'AFP, Intermarché et Auchan travailleraient à une offre conjointe.

L'action Air France-KLM (+1,08% à 11,75 euros) progresse après la concrétisation d'un nouveau financement. La compagnie aérienne et le fonds new-yorkais Apollo Global Management ont annoncé avoir revu à la hausse et réalisé un financement en quasi-fonds propres de 1,5 milliard d'euros. Les deux partenaires avaient signé fin octobre pour un montant de 1,3 milliard d'euros, avec une extension possible à 1,5 milliard d'euros. Cette transaction permettra à Air France-KLM de rétablir ses fonds propres selon les normes (comptables) IFRS à un niveau positif d'ici à la fin de l'année.

Pierre et Vacances gagne 1,31 % à 1,39 euro après avoir terminé dans le rouge son exercice 2023. Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme affiche une perte de 20,6 millions d'euros contre un bénéfice de 325 millions d'euros l'année précédente. Pour TP Icap Midcap cette perte nette affichée "est anecdotique et reflète des éléments exceptionnels, non cash", alors que la guidance d'EBITDA pour 2024 est "dans le haut de fourchette" des prévisions.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, est resté très proche en novembre du creux de 41 mois enregistré en octobre. Il ne s'est en effet que très légèrement redressé de 42,8 à 42,9 entre octobre et novembre, continuant de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français.

En Allemagne, le PMI manufacturier est ressorti à 42,6 en novembre contre 42,3 attendu après 40,8 en octobre. Selon S&P Global, ce résultat est en grande partie attribuable au ralentissement de la production et des nouvelles commandes. Après avoir fléchi pour le deuxième mois consécutif, le taux de contraction de la production a été le plus faible depuis mai.

En zone euro, l'indice PMI manufacturier continue de mettre en évidence une forte contraction. Il s'est toutefois redressé de 43,1 en octobre à 44,2 en novembre contre 43,8 attendu. Cet indice a ainsi atteint son plus haut niveau depuis mai dernier. Selon S&P Global, six des huit pays couverts par l'enquête ont enregistré une contraction de leur secteur manufacturier en novembre. C'est l'Autriche qui a enregistré la plus faible performance, suivie de près de l'Allemagne et de la France.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P)pour le secteur manufacturier en novembre sera communiqué à 15h45.

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction en octobre seront publiées à 16h00 tout comme l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en novembre.

Vers 12h, l'euro est stable à 1,0891 dollar.