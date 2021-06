Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés continuent sur leur lancée

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont en légère hausse dans le sillage de la clôture positive de Wall Street vendredi. Les Bourses américaines sont également attendues en légère progression. Les investisseurs ont adopté le récit de la Fed (et de la BCE), selon lequel la poussée inflationniste actuelle n'est que transitoire. Ils attendent avec intérêt les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed, mercredi soir. A Paris, Alstom a remporté un nouveau succès commercial. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,34% à 6 623 points et l'EuroStoxx50, 0,38% à 4 142 points.

Philips (-4,33% à 44,37 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice néerlandais AEX, le groupe ayant annoncé un rappel pour des appareils de traitement de l'apnée du sommeil, qui lui coûtera 250 millions d'euros. Le groupe d'électronique spécialisé dans la santé avait déjà provisionné 250 millions d'euros au premier trimestre à ce sujet. Pour autant, Philips a confirmé ses objectifs annuels car l'impact sur la croissance de l'activité Sleep & Respiratory Care (division Santé connectée) sera compensé par le dynamisme des autres métiers.

Décidément, Alstom (+0,86% à 45,71 euros) roule sur de bons rails en ce moment. Bruno Le Maire a annoncé dimanche que le géant français fournira 55 rames à l'Egypte afin de renouveler la ligne 1 du métro du Caire, qui transporte chaque jour près de 1,5 million de voyageurs. Un joli contrat qui atteint la coquette somme de 800 millions d'euros et devrait permettre de conforter 400 emplois en France, selon le ministre de l'économie. Ce contrat fait partie d'un plus grand ensemble d'accords signés entre la France et l'Egypte.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril 2021, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,5% dans l'Union européenne, par rapport à mars 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus était de +0,5% pour la zone euro. En mars 2021, la production industrielle avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE.

Vers 12h00, l'euro grappille 0,04% à 1,2113 dollar.