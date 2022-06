Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés au beau fixe

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en avril sera publié à 15h et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, à 16h.

En Allemagne, l'indice de confiance du consommateur mesuré par Gfk ressort en juillet à -27,4 contre un consensus de -27,6 après -26,2 en juin (chiffre révisé de -26). Il ressort à son plus bas historique.

En juin, la confiance des ménages en France continue de diminuer, pour le sixième mois consécutif, révèle l'Insee. À 82, l'indicateur qui la synthétise perd trois points et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021). Les économistes tablaient sur 84. L'indice de mai a été révisé à la baisse, de 86 à 85.

Aramis Group bondit de près de 10% à 4,874 euros, soutenu par une acquisition en Autriche. Après l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni, la société contrôlée par Stellantis poursuit son expansion européenne en conquérant le marché autrichien. Ancré en Europe centrale, il permettra à Aramis Group d'accélérer son expansion sur cette zone stratégique. Le champion français de la vente de voitures d'occasion en ligne a acquis Onlinecars, leader en Autriche de la vente de véhicules d'occasion reconditionnés. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

(AOF) - Les marchés actions européens sont soutenus par deux bonnes nouvelles. Premièrement, la pandémie régresse en Chine à tel point que les autorités ont réduit la période de quarantaine pour les voyageurs étrangers. Deuxièmement, Christine Lagarde a délivré un discours équilibré en ouverture du Forum annuel des banques centrales organisé par la BCE à Sintra, au Portugal. Elle s'engage à empêcher la dislocation du marché obligataire européen tout en veillant à ce que les gouvernements contrôlent leurs finances publiques. Vers midi, le CAC 40 gagne 1,1% à 6 113,82 points et l'Euro Stoxx 50, 0,84%.

