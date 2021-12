Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés à l'équilibre alors que débute aujourd'hui la réunion de la Fed information fournie par AOF • 14/12/2021 à 11:53



(AOF) - Les principaux marchés actions européens tentent de rester à l'équilibre mardi, dans un contexte marqué par la propagation du variant Omicron. Si celui-ci semble moins dangereux que ses prédécesseurs, sa vitesse de transmission inquiète les autorités, de plus en plus enclines à prendre des mesures de restriction. A noter également que débute aujourd'hui la très attendue réunion de la Fed, qui devra statuer sur un éventuel "tapering", alors que l'inflation n'est plus jugée transitoire. A la mi-séance, le CAC 40 et l'Euro Stoxx 50 restent stables à 6 943,84 et 4 182,37 points respectivement.



BT Group chute de 5% ce matin à la bourse de Londres, à 166,10 pence par action, après l'annonce de la montée au capital d'Altice UK. C'est la seconde fois cette année que la société de Patrick Drahi acquiert des parts du groupe de télécommunications britannique: elle avait en effet déjà acquis en juin dernier 1,2 million de titres, représentant 12,1% du capital de BT, pour environ 2,2 milliards de livres. Cette fois-ci, Altice UK a porté sa participation à 18%, renforçant ainsi son statut de premier actionnaire du britannique, et a réaffirmé ne pas avoir l'intention de lancer d'OPA.



Orpea s’illustre au sein du SBF 120 ce matin, avec un gain de 3,32% à 85,90 euros. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance profite des propos amènes de Berenberg. Ayant identifié un "rare point d’entrée", le broker a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter sur le titre, tout en augmentant son objectif de cours de 108 à 110 euros. Le broker pense que les investisseurs sont devenus trop « bearish » à l'égard d’Orpea et plus largement du secteur des soins aux personnes dépendantes.



ID Logistics (-0,7% à 356 euros) a annoncé ce matin l'acquisition de Colisweb, un spécialiste français de l'organisation de la livraison du dernier kilomètre sur rendez-vous. Le montant de l'opération, intégralement versé en numéraire, est basé sur une valeur d'entreprise de 24 millions d'euros. Un complément de prix pouvant atteindre un maximum de 14 millions d'euros pourra être versé en 2023 et 2024 en fonction de l'atteinte d'objectifs de développement des activités de Colisweb. La finalisation de l'acquisition est prévue pour début 2022.





Les chiffres macroéconomiques du jour

En octobre 2021, la production industrielle a augmenté de 1,1% dans la zone euro, par rapport à septembre 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus Reuters anticipait une hausse de 1,2%. Dans le détail, la production a augmenté de 3% pour les biens d'investissement, de 1,7% pour les biens de consommation durables, de 0,4% pour les biens de consommation non durables et de 0,1% pour l'énergie, tandis que la production a diminué de 0,6% pour les biens intermédiaires.



Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en novembre sera dévoilé à 14h30.



Un peu avant midi, l'euro gagne 0,31% à 1,1318 dollar.