Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les investisseurs voient le verre à moitié plein

l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en mai et les stocks des entreprises en mars à 16h.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en avril seront publiées à 14h30, la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en avril à 15h15,

Au cours du premier trimestre 2022, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l’Union européenne par rapport au trimestre précédent, selon l’estimation publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Le consensus anticipait un maintien de la première estimation à +0,2% pour la zone euro. Au quatrième trimestre 2021, le PIB avait augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,5% dans l’UE.

Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,4% dans l’Union européenne au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent, selon l’estimation publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Au quatrième trimestre 2021, l’emploi avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et dans l’UE.

En France, le taux de chômage baisse de 0,1 point au premier trimestre pour atteindre 7,3%, soit son niveau le plus bas depuis 2008, après une baisse de 0,6 point le trimestre précédent. "La crise ukrainienne et la remontée des taux risquent cependant de casser cette dynamique", estime cependant Guillaume Moukala, économiste chez Asterès.

Aramis Group progresse de 2,23% à 5,73 euros sur la place de Paris, après avoir confirmé ses objectifs annuels. Pour son exercice qui s'achèvera fin septembre 2022, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion vise toujours un chiffre d'affaires total de plus de 1,7 milliard d'euros, une croissance des volumes B2C vendus de véhicules reconditionnés supérieure à +45%, et un Ebitda ajusté positif.

(AOF) - Les marchés européens sont bien orientés dans le sillage des clôtures positives des places asiatiques. Les investisseurs sont rassurés par la baisse des cas de Covid-19 en Chine. Les futures sur les indices américains sont aussi dans le vert. Pour autant, les marchés vont rester très attentifs aux actualités susceptibles de les éclairer sur la santé de l'économie mondiale. Les ventes au détail aux Etats-Unis pour avril et les déclarations de Christine Lagarde, mais surtout de Jerome Powell sont très attendues. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 1,47% à 6441 points.

