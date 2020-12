Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les investisseurs s'offrent une pause

Saint-Gobain chute de 6,91% à 36,40 euros. Le groupe est pénalisé par les auditions en cours au parlement britannique concernant l'incendie de la Tour de Grenfell, à Londres, en 2017. Saint-Gobain a fourni des composants pour la réalisation d'un isolant utilisé dans la construction de la Tour. Le groupe n'est cependant pas directement mis en cause.

Vivendi (+1,54% à 26,39 euros) est bien installé ce matin parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Le géant français des médias a annoncé avant l'ouverture que le consortium mené par Tencent avait décidé d'exercer son option afin d'acquérir 10% supplémentaires du capital d'Universal Music Group (UMG), pour un montant de 3 milliards d'euros, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards. L'opération est complétée par un accord distinct permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d'UMG regroupant ses activités chinoises.

Philips a annoncé l'acquisition du groupe américain BioTelemetry pour 72 dollars par action en numéraire, soit une valeur d'entreprise implicite de 2,8 milliards de dollars (environ 2,3 milliards d'euros). A la Bourse d'Amsterdam, le titre du groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de "Soins personnels" (rasoirs, brosses à dents...) gagne 1,99% à 44,9 euros. Il a doublé de valeur depuis le 1er janvier grâce au dynamisme de son activité Santé connectée, dont les produits (système de surveillance des patients, appareils respiratoires...) ont été très demandés du fait du Covid.

(AOF) - Les marchés européens reprennent leur souffle après deux séances de hausse et les nouveaux records enregistrés par les trois principaux indices américains hier. Les négociations sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis et sur le Brexit restent au coeur des préoccupations des investisseurs. Au chapitre économique, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires a favorablement surpris en décembre. A Paris, Vivendi progresse grâce à la cession de 10% d'Universal. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,07% à 5 553 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,18% à 3 567 points.

