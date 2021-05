Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les investisseurs restent prudents après la Fed

(AOF) - Les marchés européens affichent un biais haussier, Wall Street ayant limité ses pertes en seconde partie de séance. La prudence prévaut après la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Certains de ses membres jugent en effet opportun de commencer, lors d'une prochaine réunion, à discuter d'un plan pour ajuster le rythme des rachats d'actifs si l'économie continue de faire des progrès rapides vers les objectifs de la Fed. A Paris, les résultats de Bouygues sont salués.Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,36% à 6 285 points.

EasyJet (-2,81 % à 955,40 pence) a publié ses résultats complets au titre du premier semestre de son exercice en cours. Entre octobre 2020 et mars 2021, la compagnie aérienne à bas coûts a accusé une perte avant impôt (hors éléments exceptionnels) de 701 millions de livres sterling, à comparer avec une perte de 193 millions de livres un an plus tôt. Si la perte s'est nettement creusée, crise du Covid oblige, elle ressort toutefois en ligne avec la guidance du groupe (entre -690 et -730 millions) et se révèle un peu moins lourde que ce qu'anticipait le consensus ( -706 millions).

Après avoir ouvert parmi les plus fortes hausses du CAC 40, Bouygues a réduit ses gains et ne progresse plus que de 0,7% à 32,97 euros. Le conglomérat du BTP et des médias a pourtant publié ce matin des résultats trimestriels largement meilleurs qu'attendu, puisqu'il a enregistré sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net de 21 millions d'euros. Selon Invest Securities, les analystes anticipaient plutôt une perte de 31 millions d'euros, après celle de 204 millions enregistrée il y a un an. Ce résultat intègre une contribution d'Alstom de 120 millions d'euros.

Elior évolue dans les tréfonds du SBF 120, reculant de 3,44% à 6,31 euros, après avoir publié ce matin des résultats semestriels toujours lourdement plombés par l'épidémie. Le groupe de restauration collective a effet fait état d'une perte de 53 millions d'euros sur la période allant d'octobre 2020 à mars 2021, contre une perte de 17 millions sur la même période l'an dernier. L'EBITDA est lui aussi dans le rouge, de 25 millions d'euros, contre un bénéfice de 52 millions un an plus tôt, mais reste un peu meilleur que ce qu'attendait le consensus (-32 millions d'euros).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mai. L'indice des indicateurs avancés en avril est attendu à 16 heures.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,10% à 1,2187 dollar.