(AOF) - Les bourses européennes évoluent dans le rouge ce mercredi, au lendemain d'un premier débat houleux entre Donald Trump et Joe Biden. La violente passe d'armes entre les deux candidats à la Maison Blanche n'a fait qu'ajouter au chaos et à l'incertitude politique qui plane déjà sur l'issue de la prochaine élection présidentielle américaine, incitant les investisseurs à la plus grande prudence. Les bons PMI chinois dans le secteur des services sont insuffisants pour inverser la tendance. A la mi-séance, le CAC 40 perd 0,73% à 4 796,57 points et l'EuroStoxx50 recule de 0,50% à 3 198,12 points.

En hausse de 2,2% à 18,725 euros, Veolia prend la tête du CAC 40, devant Engie (+1,9% à 11,495 euros). Suez, de son côté, bondit de 7,3% à 16 euros. Le marché salue la nouvelle offre du numéro un mondial de l'environnement sur la part d'Engie dans Suez. Antoine Frérot semble avoir répondu aux exigences d'Engie et de l'Etat. Sur le plan financier, l'ex-Générale des Eaux a relevé son prix de 15,5 à 18 euros, valorisant sa proie à 11,7 milliards d'euros, soit un bonus de 500 millions par rapport à l'offre de départ. Le consensus n'attendait pas une telle générosité.

Alstom souffre aujourd'hui sur la place de Paris, où il recule de 2,47% à 43 euros, alors que son premier actionnaire, Bouygues (+0,55% à 29,44 euros), a cédé une partie de sa participation. Ainsi, le groupe de BTP, télécoms et médias a vendu 4,8% du capital du spécialiste du ferroviaire pour un montant qui devrait dépasser les 460 millions d'euros. L'objectif de Bouygues est ainsi de bénéficier d'une flexibilité financière accrue.

Europcar Mobility Group retrouve des couleurs en Bourse, où il bondit de 21,59% à 0,7435 euro, suite à la signature d'une alliance stratégique avec Routes Car Rental, un des principaux acteurs de la location de véhicules au Canada. Le partenariat débute dès aujourd'hui, sous la marque Europcar, pour servir mutuellement des clients dans le réseau respectif de chaque partenaire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, le taux d'inflation harmonisé préliminaire est ressorti à 0% en septembre, contre un consensus de 0,3% et un mois d'août de 0,2%. La consommation des ménages s'est retrouvé en hausse de 2,3% sur un mois, après -0,9% en juillet (révisé de +0,5%) et un consensus de -0,2%.

En France, les dépenses de consommation des ménages en biens ont progressé de 2,3% en août 2020, après un recul de 0,9% en juillet. Elles dépassent nettement les attentes moyennes des économistes (-0,2%). L'Insee explique que cette hausse est portée par l'augmentation des achats alimentaires (+2,4 %) et surtout celle de la consommation en biens fabriqués (+3,6 %).

L'Allemagne comptait 8 000 chômeurs de moins en septembre. Le taux de chômage a, lui, reculé de 0,1 point à 6,3%.

Vers 12h15, l'euro perd 0,32% à 1,1704 dollar.