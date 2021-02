Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les investisseurs ont bon moral

(AOF) - Les marchés européens affichent une hausse modeste. L'optimisme reste donc de mise, ainsi qu'en témoigne la progression de 1,28% de la Bourse de Tokyo et l'orientation favorable des futures sur les indices new-yorkais. Il est illustré par la progression inattendue de l'indice Zew sur le sentiment des investisseurs. Leur bonne humeur est alimentée par le plan de relance de Joe Biden et l'accélération des campagnes de vaccination. Au chapitre des valeurs, TechnipFMC a finalisé sa scission et Technip Energies flambe. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,09% à 5 791 points.

Technip Energies, la société scindée de TechnipFMC et spécialisée dans les projets d'ingénierie pétroliers ou gaziers, bondit de plus de 51,33% à 13,62 euros pour sa première heure de cotation. Hier soir, dans le cadre de cette opération, le cours de référence de cette nouvelle entité avait été fixé à 9 euros. Les actionnaires de Technip FMC ont reçu une action Technip Energies pour cinq actions TechnipFMC détenues. TechnipFMC a conservé 49,9% du capital de Technip Energies. La société a l'intention de procéder à une vente ordonnée de sa participation dans Technip Energies dans la durée.

A l'image d'Unibail-Rodamco-Westfield la semaine passée, Mercialys accuse une lourde chute sur la place de Paris dans le sillage de résultats 2020 dégradés par la crise du Covid-19 et du flou entourant ses perspectives pour 2021. Avec un repli de 6,56% à 7,48 euros, le titre de la foncière présente dans les centres commerciaux accuse tout bonnement la plus forte baisse du SBF 120.

Atari pointe en dernière position du marché SRD, chutant de 7,24% à 0,37 euro à la suite de la publication de comptes nettement dégradés au premier semestre et de perspectives bien incertaines. " La poursuite du développement de l'activité Jeux est masquée par l'impact du Covid sur l'activité très rentable qu'est le licensing et sur le décalage au second semestre du lancement, réussi, de l'Atari VCS ", explique LCM.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au quatrième trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du BIT atteint 2,4 millions de personnes en France (hors Mayotte), en baisse de 340 000 personnes, révèle l'Insee. Sur le trimestre, le taux de chômage au sens du BIT recule de 1,1 point, à 8,0 % de la population active, après un rebond de 2,0 points le trimestre précédent. Il est quasi stable (-0,1 point) par rapport à son niveau d'avant-crise sanitaire au quatrième trimestre 2019.

Le PIB de la zone euro a reculé de 0,6% au quatrième trimestre par rapport au précédent et de 5% en rythme annuel, selon une seconde estimation d'EuroStat. Il est un peu moins mauvais que prévu, respectivement -0,7% et -5,1%. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une confirmation de la première estimation.

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemand est ressorti à 71,2 en février, à comparer au consensus Reuters de 59,6 et 61,8 en janvier.

Aux Etats-Unis, les investisseurs se contenteront de l'indice manufacturier de la Fed de New-York en février, à 14h30.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,31% à 1,2165 dollar.