Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les indices proches de l'équilibre, reprise des discussions sur la dette américaine

Seconde plus forte progression de l'indice CAC 40, Dassault Systèmes (+1,48% à 38,495 euros) est galvanisé par le relèvement de recommandation de Kepler Cheuvreux, de Conserver à Acheter. L'objectif de cours est rehaussé de 41 euros à 48 euros. Le bureau d'études pense que le groupe pourrait non seulement maintenir une croissance organique des ventes à un chiffre élevé à l'avenir, mais qu'elle pourrait même s'accélérer pour atteindre un taux à deux chiffres, tout en visant une nouvelle croissance de 80 à 100 % du bénéfice par action au cours des cinq prochaines années.

En Europe, Ryanair gagne 1,18% à 15,89 euros après l'annonce d'un retour au bénéfice sur l'exercice 2023. La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts a enregistré une perte nette de 154 millions d'euros pour le quatrième trimestre, mais d'un résultat net positif de 1,43 milliard d'euros sur l'exercice. Elle avait enregistré une perte de 355 millions d'euros sur l'exercice précédent. La société invoque " la forte reprise du trafic sur l'exercice, l'amélioration des tarifs, la meilleure base de coûts du secteur et des couvertures carburant avantageuses ".

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé à mi-séance. Les investisseurs restent attentifs à la question du relèvement du plafond de la dette publique américaine. Les discussions vont reprendre aujourd’hui entre Kevin McCarthy, chef de file des Républicains au Congrès, et le président américain. Un accord permettrait alors d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis. Du côté des valeurs, Ryanair est dans le vert après avoir renoué avec les bénéfices au titre de son exercice 2022/2023. Vers 12h, le CAC 40 recule de 0,16% à 7 480,13 points. L'Eurostoxx50 perd 0,10% à 4 391,02 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.