Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les indices européens se redressent grâce aux banques, dont Deutsche Bank

(AOF) - Les marchés européens rebondissent dans le sillage des banques, dans un scénario inverse à celui de vendredi. Soutenue par des analystes, dont Citi, qui juge irrationnelle sa baisse de vendredi, Deutsche Bank est en tête du marché allemand. Les banques françaises rebondissent également. En fin de semaine, les investisseurs prendront connaissance des données définitives du PIB américain au quatrième trimestre et de l'indice des prix PCE de février, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed. Vers 12h30, le CAC 40 gagne 1,21% à 7 100 points et l’EuroStoxx50, 1,1% à 4 176 points.

Attaquée vendredi, Deutsche Bank se ressaisit. L’action de la plus importante banque allemande rebondit de 5,13% à 8,98 euros après avoir chuté de plus de 8% à la veille du week-end sur fond de forte hausse du prix de ses "Credit default swaps (CDS)", des instruments de couverture contre le risque de défaut. Citi souligne le caractère volatile de ce marché et qualifie d’«irrationnelle » la baisse de l’action Deutsche Bank vendredi.

Lanterne rouge du SBF120, Orpea affiche un recul de 8,97% à 2,11 euros, après avoir annoncé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée par le tribunal de commerce de Nanterre. Le titre a touché ce matin son plus bas historique à 1,95 euro. Orpea a de nouveau rappelé dans son communiqué que la mise en œuvre des augmentations de capital prévues dans le cadre du plan de restructuration financière "entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants" car les augmentations de capital se feraient à des prix d’émission "significativement inférieurs au cours de bourse actuel".

Latécoère chute de près de 14% à 0,31 euro après avoir dévoilé de nouvelles pertes. L'équipementier aéronautique a essuyé une perte nette de 86,7 millions d'euros en 2022 contre -110 millions pour l'exercice 2021. La perte opérationnelle courante sur la période s'élève à 43,2 millions d'euros contre -61,8 millions d'euros, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 468,3 millions d'euros, en croissance organique de 16,5%, en raison de l'augmentation des cadences de production, plus particulièrement pour les programmes A320 et Embrae.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a progressé à 93,3 en mars, à comparer avec 91,1 en février et un consensus de 91. La composante situation actuelle a dépassé les attentes à 95,4 – à comparer avec un consensus de 94,1 et 93,9 en février. La composante perspectives est, elle, passé de 88,5 à 91,2 alors qu’elle était anticipée à 88,3.

Vers 12h30, l'euro gagne 0,01% à 1,0763 dollar.