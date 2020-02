Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les indices européennes continuent de monter sur fond d'apaisement en Asie

(AOF) - Les marchés européens poursuivent leur hausse. Les investisseurs tablent sur une bonne gestion de la Chine concernant le coronavirus. Si l'injection monétaire massive équivalente à 156 milliards d'euros rassure, l'épidémie devrait peser sur l'économie chinoise à court terme. Le bilan de la contagion est désormais de 425 morts et plus de 20 000 contaminés. A Paris, Orange accuse le plus net repli du CAC 40 à la suite d'une baisse de recommandation de Berenberg. Vers 12h, le CAC 40 gagne 1,22% à 5 903,38 points tandis que l'EuroStoxx50 prend 1,24% à 3 706,82 points.

En Europe, BP bondit de près de 4% à 470,275 pence après la publication d'un bénéfice net 2019 légèrement supérieur aux attentes et l'annonce d'un dividende en progression de 2,4% à 10,5 cents par titre. La performance de la compagnie pétrolière n'est pourtant guère flamboyante. Pénalisé par la faiblesse du pétrole, du gaz et des marges de raffinage, son bénéfice net, hors éléments exceptionnels et coûts de remplacement des réserves ajusté et attribuable aux actionnaires, a reculé de 21,3% à 9,99 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur 9,7 milliards, selon Refinitiv.

A Paris, Bonduelle est stable à 21,70 euros après la publication d'un chiffre d'affaires semestriel contrasté et de perspectives prudentes. Le spécialiste des légumes en conserve a été pénalisé au premier semestre par l'alerte sanitaire liée à une contamination à la bactérie E. Si cette bactérie n'a pas été retrouvée dans les salades du groupe, elle a conduit les autorités américaines et canadiennes à arrêter momentanément la commercialisation de certains de ses produits. Cet événement, qui a couté au groupe familial 3,5 millions de dollars, pèsera sur ses résultats annuels.

Orange signe la plus forte baisse du CAC 40 pénalisé par la baisse de recommandation de Berenberg. Le titre cède 1,45% à 12,61 euros. L'opérateur de télécommunications pâti de la baisse de recommandation du courtier Berenberg. Celui-ci passe d'Achat à Conserver. Le broker abaisse également son objectif de cours et table désormais sur 14,3 euros contre 16,3 euros. Berenberg estime que l'entreprise de télécommunications manque de catalyseurs positifs et qu'il existe des options plus intéressantes dans le secteur en Europe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En zone euro, les prix à la production sont stables en décembre après +0,1 % en novembre (chiffre révisé de +0,2 %). Les économistes tablaient sur +0,3 %. Les prix ont augmenté de 0,7 % en 2019 en comparaison de 2018.

Aux Etats-Unis les commandes à l'industrie en décembre seront publiées à 16h.

Vers 12h, l'euro cède 0,04% à 1,1055 dollar.