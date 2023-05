Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les indices en mode équilibristes

(AOF) - Les marchés actions européens sont orientés à l'équilibre. Cette première séance de la semaine est marquée par le fermeture des marchés anglais et américains pour cause de lundi férié. Les investisseurs sont portés par un certain optimisme après l'accord de principe conclu sur le relèvement du plafond de la dette publique aux Etats-Unis, qui doit désormais être soumis aux votes du Congrès. Au chapitre des valeurs, Orpea est lanterne rouge du SBF 120 après l'annonce de l'AMF. Vers midi, le CAC 40 cède 0,04% à 7 317 points tandis que l'EuroStoxx50 perd 0,03% à 4 336, 37 points.

En Europe, le groupe immobilier SBB s'adjuge 5,07 % à 5,33 couronnes suédoises après avoir annoncé une extension de sa revue stratégique en cours, incluant une vente potentielle de la société, de segments d'activité ou d'actifs. Pour améliorer ses liquidités et apaiser les marchés, SBB a récemment suspendu le dividende versé aux actionnaires, à la suite de la dégradation de sa note de crédit par S&P de BBB- à BB+. Elle tombe ainsi en catégorie spéculative. Le groupe a décidé de céder sa participation dans le spécialiste de la construction JM.

Démarrant en hausse, Orpea (-4,70% à 2,09 euros) signe la plus forte baisse du SBF 120.L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé avoir octroyé les dérogations au dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les titres Orpea à un groupement mené par la Caisse des Dépôts (CDC). Dans un avis réglementaire, l'AMF a indiqué prendre acte que le groupe de maisons de retraite et de clinique était dans "une situation avérée de difficulté financière".

Unibail-Rodamco-Westfield (+1,19% à 43,45 euros) poursuit son désendettement avec la vente d'actifs américains et européens. La cession du centre commercial Westfield Brandon en Floride pour 220 millions de dollars et de l'immeuble de bureaux "V" à Versailles, en France pour 95 millions d'euros, porte le montant total des cessions à 4,7 milliards d'euros. URW a maintenant généré 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros) de recettes totales grâce à la réduction radicale prévue de son exposition financière aux États-Unis, et a réalisé 3,3 milliards d'euros sur les 4 milliards d'euros de son programme de cession.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Marchés américains et britanniques fermés pour le lundi de Pentecôte.

A la mi-séance, l'euro perd 0,15% à 1,0714 dollar.