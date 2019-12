Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les données économiques soutiennent la tendance

(AOF) - Les marchés européens sont bien orientés, même s'il réduisent leurs gains. Les indices des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier laissent augurer d'une amélioration de la conjoncture mondiale. Ainsi, les PMI pour la Chine, la zone euro et la France ont progressé plus que prévu en novembre, selon une nouvelle estimation. Ce même indicateur pour les Etats-Unis sera publié à 15h45 dans sa version Markit et à 16 heures dans sa version ISM. Ces statistiques favorables ont soutenu le rendement des 10 ans et donc le secteur bancaire. Vers 12h15, le CAC 40 gagne 0,06% à 5 908 points.

Les choses avancent petit à petit sur le dossier Europcar Mobility Group. Ainsi, le spécialiste de la location de véhicules a mis en place un comité ad hoc indépendant dans le cadre de la possible sortie de son principal actionnaire, Eurazeo. Mi-novembre, ce dernier disait envisager la cession de tout ou partie de sa participation de 29,9%. En Bourse, cela se traduit par une progression de 1,49% à 4,21 euros pour Europcar.

STMicroelectronics (+1,12% à 22,55 euros) a finalisé l'acquisition totale de Norstel, fabricant suédois de plaquettes en carbure de silicium (SiC). ST a exercé son option d'acquisition des 45 % restants du capital social de Norstel, suite à la transaction initiale annoncée en février 2019. L'acquisition de Norstel, pour un montant total de 137,5 millions de dollars, a été financée sur de la trésorerie disponible.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La croissance du secteur manufacturier s'est accélérée légèrement plus que prévu en zone euro en novembre, selon la dernière estimation du bureau d'études Markit. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 46,9 contre 45,9 en octobre et un consensus de 46,6. Il est au plus haut depuis 3 mois.

La croissance du secteur manufacturier s'est accélérée légèrement plus que prévu en France en novembre, selon la dernière estimation du bureau d'études Markit. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 51,7 contre 50,7 en octobre et un consensus de 51,6. Il est au plus haut depuis juin.

La croissance du secteur manufacturier s'est accélérée plus que prévu en novembre en Allemagne, selon la dernière estimation du bureau d'études Markit. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 44,1 contre 42,1 en octobre et un consensus de 43,8. Il est au plus haut depuis juin.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en novembre sera dévoilé à 15h45.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier (ISM) en novembre et les dépenses de construction en octobre seront publiés à 16h.

Vers 12h15, l'euro perd 0,1 à 1,1015 dollar.