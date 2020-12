Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les cycliques à la fête, STMicroelectronics sévèrement sanctionné

(AOF) - Les marchés européens rebondissent dans le calme, soutenus par de bonnes nouvelles. En premier lieu, les autorités sanitaires aux Etats-Unis et en Europe pourraient donner très bientôt leur feu vert au vaccin de Pfizer. Par ailleurs, l'administration Trump a proposé un plan de relance de 916 milliards de dollars. Enfin, la probabilité d'un accord commercial post-Brexit entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni s'est renforcée. A Paris, les cycliques ont la cote, mais STMicroelectronics chute. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,22% à 5 572 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,58% à 3 546 points.

Au chapitre des valeurs européennes, Roche progresse de 0,87% à 307,15 francs suisses à Zurich. Le laboratoire bâlois a été choisi par Moderna pour la fourniture de sa gamme de tests Elecsys Ab. Ces derniers, qui ont reçu le feu vert de la FDA fin novembre, serviront à préciser les qualités du vaccin contre la Covid-19 mis au point par la biotech américaine. Le test Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S de Roche mesure en effet le niveau d'anticorps chez les participants aux essais de vaccins. Dans ce cadre, il pourrait contribuer à établir une corrélation avec la protection contre la maladie.

Le leader boursier de l'indice CAC 40 depuis le début de l'année, STMicroelectronics perd de sa superbe en chutant de 11,1% à 30,2 euros, mais affiche toujours la plus forte progression depuis le 1er janvier : +26%. Les investisseurs sanctionnent le décalage d'un an, à 2023, de son objectif de 12 milliards de dollars de revenus, ainsi que la révision à la baisse de ses prévisions de rentabilité à cet horizon. Le repli du titre est d'autant plus important que les marchés dans lesquelles il opère connaissance un regain d'activité, particulièrement en Asie, plus important que prévu.

Renault (+3,98% à 36,57 euros) a pris la tête du CAC 40. Le groupe au losange profite d'une note favorable d'analyste. En effet, Kepler Cheuvreux est désormais à l'achat sur la valeur, selon une source de marché. Sur un mois, Renault gagne 39%. Depuis le début de l'année, le titre limite son repli à 14%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes en octobre sont attendus à 16h, et l'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers, à 16h30.

Vers midi, l'euro gagne 0,16% à 1,2125 dollar.