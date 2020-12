Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les craintes sanitaire et géopolitique pèsent sur les indices

(AOF) - Les marchés européens débutent cette semaine en repli après plusieurs belles semaines de progression. Les investisseurs sont préoccupés par l'aggravation de la crise sanitaire aux Etats-Unis où de nouvelles mesures de restriction de l'activité, notamment en Californie, sont prises. Ils s'inquiètent également du regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine à propos de Hong Kong. De nouveaux responsables chinois devraient être sanctionner, selon Reuters. A Paris, Société Générale va supprimer 600 agences d'ici 2025. Vers 12h00, le CAC 40 perd 0,88% à 5 560 points.

L'impact dévastateur de la crise du Covid-19 fait toujours sentir ses effets sur le secteur aérien. Lufthansa, qui achèvera l'année sur un total de 29 000 suppressions de postes, pourrait en supprimer 10 000 supplémentaires en 2021. C'est ce qu'a rapporté ce week-end le journal allemand Bild am Sonntag, sur la base de sources internes.

Le rapprochement des deux réseaux de banque de détail de Société Générale, Crédit du Nord et Société Générale, projet dévoilé fin septembre, se traduira par la suppression de près de 30% des agences. Dans le cadre de la réorganisation de sa banque de détail, la banque de La Défense a également annoncé l'accélération du développement de Boursorama, dont les comptes seraient positifs à hauteur de 100 millions d'euros en 2024. En hausse à l'ouverture, l'action Société Générale perd désormais 1,34% à 18,05 euros dans un contexte de baisse du secteur bancaire.

Air France (+1,07% à 5,31 euros) a annoncé vendredi, en fin d'après-midi, la remise en service de plus de 30 avions stockés pour permettre à ses clients de voyager pendant les fêtes. En parallèle, le conseil d'administration du groupe Air France-KLM a décidé vendredi à l'unanimité de soumettre à l'Assemblée Générale de 2021 une résolution repoussant de 70 à 72 ans la limite d'âge pour exercer la présidence du conseil en cas de dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général, comme l'appliquent un certain nombre de sociétés cotées.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti en décembre à -2,7.

Vers 12 heures, l'euro perd 0,13% à 1,2107 dollar.