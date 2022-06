Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes toujours minées par les craintes sur l'inflation et l’économie

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent en net repli lundi, toujours préoccupées par le niveau élevé de l’inflation. En mai, l’inflation américaine a atteint un plus haut de 40 ans, ce qui pourrait conduire la Fed à se montrer plus « faucon » que prévu ce mercredi. Les investisseurs redoutent l’impact économique d’un resserrement monétaire trop marqué, alors que la croissance mondiale manifeste déjà des signes de faiblesse. Les chiffres publiés au Royaume-Uni ce matin en sont une nouvelle illustration. Vers 11h45, le CAC 40 perd 2,39% à 6 039,08 points et l’Euro Stoxx 50, -2,34% à 3 514,85 points.

ING chute de 3,51% à 9,41 euros, mais le titre de la banque néerlandaise évolue en ligne avec le secteur bancaire européenne, mis à mal par les craintes de récession. Les banques cotées ne bénéficient même pas de la poursuite de la hausse des taux longs. A l'occasion de sa journée investisseurs, ING a dévoilé des objectifs à l'horizon 2025, globalement en ligne avec les attentes. La rentabilité attendue est cependant la bonne surprise de ses projections.

555 millions d'euros. Telle est la compensation que percevra Naval Group suite à la rupture du " contrat du siècle " en septembre dernier par l'Australie. L'annonce a été faite ce week-end par le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese. Ce contrat portait sur la commande à Naval Group de 12 sous-marins conventionnels et se chiffrait en dizaines de milliards d'euros. A fin décembre 2021, Naval Group était détenu à 62,25% par l'Etat français et à 35% par Thales . Ce matin, ce dernier grimpe de 2,10% à 114 euros par action, s'offrant au passage la plus forte hausse du CAC 40.

Valneva chute de 26,32% à 7,70 euros. La biotech franco-autrichienne menace d'abandonner son programme de développement de son vaccin contre le Covid-19, faute de commandes suffisantes de l'Union européenne. Cet abandon aura des conséquences sur les perspectives de ventes du groupe. En novembre 2021, Valneva avait signé un accord avec la Commission européenne concernant la fourniture jusqu'à 60 millions de doses de vaccin sur deux ans, dont 24,3 millions de doses en 2022. Sauf que depuis et contrairement aux attentes, l'Agence européenne des médicaments (EMA) n'a toujours pas homologué le vaccin.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au Royaume-Uni, le PIB affiche une progression de 0,2% au premier trimestre 2022, en deuxième estimation contre +0,8% en estimation initiale. Les économistes tablaient sur +0,4%.

Vers 11h45, l'euro recule de 0,49% à 1,0468 dollar.