(AOF) - Les Bourses européennes tâchent de finir la semaine sur une note positive et évoluent globalement en légère hausse vendredi à la mi-séance. Toutefois, l'optimisme triomphant du début de semaine s'est dissipé et les investisseurs surveillent de nouveau avec attention la progression de la pandémie de Covid-19 en Europe et aux Etats-Unis. Côté statistiques, la croissance du PIB de la zone euro au troisième trimestre a été légèrement abaissée. Sur le front des valeurs, les résultats d'Engie sont salués. Vers 11h50, le CAC 40 prend 0,79% à 5 405 points et l'EuroStoxx 50, +0,39 % à 3 442 points.

Engie progresse de 3,90% à 12,38 euros après la publication de résultats neuf mois pénalisés sans surprise par la crise du Covid. Le fournisseur de gaz et d'électricité a cependant confirmé ses objectifs annuels et réaffirmé son intention de verser à nouveau un dividende. Le groupe qui sera dirigé par Catherine MacGregor dès le mois prochain, a également confirmé son projet de scission des deux tiers de son activité Services et annoncé la vente de sa part dans GTT. Après la récente sortie de Suez, Engie bouclerait ainsi largement son programme de cession de huit milliards d'euros.

EDF (+0,26% à 11,43 euros) a réalisé un chiffre d'affaires neuf mois de 19,996 milliards d'euros, en repli organique de 4%. Il est quasi stable hors effets de la crise sanitaire. Malgré une production nucléaire en recul en France et un effet prix négatif lié à la baisse du prix du gaz, le chiffre d'affaires bénéficie de meilleures conditions de prix au Royaume-Uni et en France ainsi que de meilleures conditions hydrologiques. La crise sanitaire affecte le chiffre d'affaires pour un montant estimé à deux milliard d'euros à fin septembre 2020.

Le titre Akwel bondit de 6,70% à 18,48 euros sur la place de Paris, dans le sillage d'une solide publication au troisième trimestre 2020. L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 262 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 0,9 % à données publiées sur un an et de +6,7 % à périmètre et taux de change constants. Le groupe renoue ainsi avec la croissance après avoir accusé une chute de son activité de 58,5 % lors du deuxième trimestre, dans le sillage de la crise du Covid-19.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des prix à la consommation (IPC) est stable en octobre 2020 sur un mois, après -0,5 % en septembre. Les prix de l'alimentation (+0,2 % après -0,5 %) et ceux de l'énergie (+0,2 % après -0,7%) rebondissent. Ceux des services baissent moins que le mois précédent (-0,3 % après -1,5 %). Les prix du tabac sont stables. Enfin, ceux des produits manufacturés ralentissent fortement après un sursaut le mois dernier (+0,4 % après +1,6 %). Sur un an, les prix à la consommation sont stables pour le deuxième mois consécutif.

Au cours du troisième trimestre 2020, le PIB (produit intérieur brut) de la zone euro a augmenté de 12,6% par rapport au trimestre précédent, selon la deuxième estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La précédente estimation était légèrement plus élevée à +12,7 %. Toutefois, il s'agit toujours de l'augmentation la plus importante depuis le début des séries temporelles en 1995, et d'un net rebond par rapport au deuxième trimestre 2020, quand le PIB avait chuté de 11,8%.

Selon les premières estimations, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 190,3 milliards d'euros en septembre 2020, en baisse de 3,1% par rapport à septembre 2019 (196,4 milliards d'euros). Les importations depuis le reste du monde ont, quant à elles, été de 165,5 milliards d'euros, en baisse de 7,1% par rapport à septembre 2019 (178,1 milliards d'euros).

Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 0,9% dans la zone euro au troisième trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent, selon les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il s'agit de l'augmentation la plus importante depuis le début des séries temporelles en 1995. Au cours du deuxième trimestre 2020, l'emploi avait diminué de 2,9% dans la zone euro, dans le sillage de la crise du Covid-19.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production d'octobre est attendu à 14h30 et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan de novembre, à 16h.

Vers 11h50, l'euro avance de 0,15% à 1,1824 dollar.