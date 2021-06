(AOF) - Après un début de séance dans le rouge, les Bourses européennes se sont redressées pour évoluer en territoire positif à la mi-journée. Vendredi dernier, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a suscité l'inquiétude en évoquant la possibilité d'une hausse des taux dès 2022 si l'inflation s'avérait plus persistante que prévu. Dans un tel contexte, le discours de Christine Lagarde au Parlement européen est particulièrement attendu cet après-midi. Vers 11h50, le CAC 40 avance de 0,38% à 6 594,04 points et l'EuroStoxx 50 prend 0,61% à 4 108,12 points.

Morrison Supermarkets s'envole ce lundi à la bourse de Londres: le titre du distributeur grimpe de plus de 30% à 234,75 pence, alors que le britannique a annoncé samedi avoir refusé une offre de rachat de CD&R. Morrisons a en effet révélé que le fonds de capital investissement lui avait fait parvenir une offre non sollicitée de 230 pence par action pour l'ensemble du capital de la société le 14 juin dernier, valorisant ainsi le groupe à 5,52 milliards de livres sterling, offre rejetée le 17 juin. L'offre prévoyait notamment le maintien du versement du dividende annuel de 5,11 pence.

Vivendi progresse de 0,31% à 29 euros sur la place parisienne, au lendemain de l'annonce officielle de la cession de 10% du capital d'Universal Music Group (UMG) à Pershing Square Tontine Holdings (PSTH). Comme révélé début juin, l'opération s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros, dettes comprises, ce qui porte son montant à 3,5 milliards d'euros. L'acquisition par le Spac de Bill Ackman devrait être finalisée au plus tard le 15 septembre prochain.

Europcar (+0,33% à 0,3910 euro) fait son grand retour ce lundi au sein de l'indice SBF 120, qui regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière. Telle est la décision prise par le Conseil Scientifique des indices d'Euronext. Un an auparavant, le spécialiste de la location de véhicules était sorti de cet indice phare, après avoir été particulièrement malmené par la crise du Covid-19. En 2020, Europcar a ainsi accusé une perte nette de 644,8 millions d'euros et subi une chute de 45% de son chiffre d'affaires à 1,76 milliard d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs seront attentifs à 16h15 à un discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

Vers 11h50, l'euro gagne 0,26% à 1,1894 dollar.