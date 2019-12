Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes se dirigent tranquillement vers le réveillon

(AOF) - Les places financières de Londres et Paris évoluent paisiblement autour de leur équilibre en fin de matinée. Les volumes d'échanges et les prises de risques s'avèrent limités en cette veille de Noël. La clôture aura d'ailleurs lieu de manière anticipée en début d'après-midi. L'agenda statistique ne sert pas de catalyseur : il est vierge. Au chapitre des valeurs, Lumibird voit son acquisition en Australie saluée. Vers 11h30, le CAC 40 grappille 0,02% à 6 030,45 points et l'EuroStoxx 50 cède 0,11% à 3 772,65 points.

Au chapitre des valeurs européennes, BMW a confirmé que le gendarme américain de la Bourse (SEC) avait ouvert une enquête. Cela fait suite aux informations du Wall Street Journal évoquant une enquête sur les pratiques comptables appliquées par le constructeur automobile allemand sur ses ventes.

Lumibird (+14,93% à 15,40 euros) bondit sur la place de Paris après la signature d'un accord avec la société australienne Ellex Medical portant sur l'acquisition des activités laser et ultrason d'Ellex pour un montant de 100 millions de dollars australiens (environ 62 millions d'euros). L'opération sera financée en partie sur fonds propres et par endettement bancaire. « Cette acquisition donnera naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires », s'est réjoui Lumibird.

Conformément à l'accord signé le 7 mai dernier, Iliad S.A. annonce avoir finalisé la mise en œuvre de son partenariat stratégique avec Cellnex au travers de la cession à ce dernier de 70% de la société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles en France et de ses infrastructures passives de télécommunications mobiles en Italie. Le montant reçu par le groupe Iliad dans le cadre de ces transactions s'élève à 2 milliards d'euros. En fin de matinée, le titre progresse de 0,17% à 115,50 euros sur la place de Paris.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur économique n'est attendu.

La Bourse allemande est fermée, celle du Royaume-Uni sera close à 13h30. La Bourse de Paris suivra 30 minutes plus tard. Wall Street clôturera à 19h.

Vers 11h30, l'euro recule de 0,15% à 1,1075 dollar.