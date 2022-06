Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes s’offrent un peu de répit

(AOF) - Les Bourses européennes reprennent leurs esprits ce vendredi, l’éprouvante séance d'hier incitant les investisseurs à racheter à bon compte. Pour autant, le niveau très élevé de l’inflation partout dans le monde et les risques de récession qui planent au dessus de l’économie mondiale demeurent. Sur le compartiment obligataire, le rendement du 10 ans américain gagne 1 point de base, tandis que celui de son équivalent allemand recule de presque 9 points de base. Vers midi, le CAC 40 avance de 0,71% à 5 928,13 points et l’EuroStoxx 50, de +1,11% à 3 465,83 points.

Le conseil d'administration de Banco Santander (+1,80% à 2,69 euros) a annoncé aujourd'hui que Héctor Blas Grisi Checa, actuellement Directeur général de Santander Mexico et responsable de l'Amérique du Nord, a été nommé au poste de Directeur général et administrateur du groupe, à compter du 1er janvier 2023, sous réserve des approbations habituelles.

L'action LDLC bondit de 8,65% à 28,25 euros, en dépit de résultats annuels sans surprise. Il s'agit en soi d'une bonne nouvelle, le distributeur de produits high-tech et de matériel informatique ayant lancé deux avertissements au début d'année et vu son titre être divisé par deux depuis le 1er janvier. " Notre scénario pour l’exercice en cours est conforme aux perspectives " a commenté LCM, qui a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 67 euros.

EssilorLuxottica gagne 3,47% à 138,80 euros pour signer la plus forte progression du CAC 40. L'opticien franco-italien a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 2,5 millions d'actions (soit 0,6% du capital). Au cours actuel, cela représente 335 millions d'euros. Le programme débute ce jour et se terminera le 31 août. Le prix par action ne devra pas dépasser 200 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mai 2022, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises confondus diminue de nouveau en France (–4,3 % après une baisse de –2,4 % en avril, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables), révèle l'Insee. Les créations d'entreprises classiques décroissent plus fortement (–6,6 % après –1,6 %) que les immatriculations de micro-entrepreneurs (–2,8 % après –2,8 %).

Le taux d’inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 8,1% en mai 2022, contre 7,4% le mois précédent, selon une estimation définitive d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2%.

Aux Etats-Unis , la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en mai seront dévoilés à 15h15.

Vers midi, l'euro cède 0,30% à 1,0521 dollar.