(AOF) - Après avoir mollement salué hier le plan de relance européen, les Bourses européennes repartent nettement à la baisse ce mercredi. La résurgence de la pandémie de Covid-19 inquiète, notamment aux Etats-Unis, faisant planer un risque sur la reprise de l'activité. De plus, le contexte est aussi marqué par un regain de tensions diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis. Côté valeurs, la publication d'Orpea est saluée, tandis que celle de Valeo est sanctionnée. Vers 12h, le CAC 40 perd 1,05% à 5 050,94 points et l'EuroStoxx 50 recule de 0,78% à 3 378,65 points.

La crise du Covid-19 a pesé lourdement sur le secteur automobile au premier semestre. Valeo en est l'illustration du jour, avec des résultats semestriels nettement dans le rouge et inférieurs aux attentes, combinés à des perspectives prudentes. En Bourse, la sanction est lourde pour le titre: -9,24% à 21,99 euros. Ce fort repli est toutefois à mettre au regard du bond de 60% ces trois derniers mois.

Orpea (+6,73% à 107,90 euros) a fait preuve de résilience au deuxième trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a publié un chiffre d'affaires de 923,2 millions d'euros sur la période, en légère baisse de 0,8% à données publiées et de -5,5% en organique par rapport au deuxième trimestre 2019. Des données satisfaisantes dans un contexte de crise du Covid-19, qui a particulièrement pesé sur les cliniques SSR et hôpitaux psychiatriques.

Ipsen (+5,51% à 82,30 euros) évolue parmi les plus fortes hausse du SBF 120, grâce à une note favorable d'analyste. En effet, JPMorgan a relevé son opinion de Neutre à Surpondérer sur le titre, tout en revoyant à la hausse son objectif de cours de 70 à 96 euros. Le broker affiche sa confiance concernant le potentiel Cabometyx et Onivyde, deux traitements contre le cancer qui devraient porter la croissance du groupe sur le long terme.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les ventes de logements anciens au mois de juin à 16 heures et la publication de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Vers 12h, l'euro grappille 0,11% à 1,1545 dollar.