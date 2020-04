Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes repartent à la baisse avant une série de statistiques américaines

(AOF) - Après leur récente progression, les Bourses européennes marquent le pas mercredi et évoluent résolument dans le rouge à la mi-séance. En raison de la pandémie de Covid-19, l'économie mondiale se dirige vers une importante récession. Selon le FMI, le PIB mondial pourrait se contracter de 3 % cette année. La salve de statistiques économiques attendues aux Etats-Unis dans l'après-midi devrait se charger de le rappeler et notamment les ventes au détail de mars. Vers midi, le CAC 40 recule de 1,94 % à 4 436,24 points et l'EuroStoxx 50 abandonne 1.93% à 2 861,38 points.

L'action ASML (-2,53% à 259,30 euros) évolue au cœur de l'indice AEX. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a dévoilé des résultats en ligne après avoir ajusté ses objectifs fin mars. Sans surprise, il s'est abstenu de communiquer des objectifs annuels du fait de la faible visibilité liée au Covid-19. Il a cependant enregistré un niveau de commandes élevé au premier trimestre, notamment pour les nouveaux systèmes EUV, et n'a pas fait l'objet d'annulation de commandes.

A Paris, Adocia chute de 9,23% à 8,85 euros malgré des annonces attendues. Le titre semble pénalisé par des prises de bénéfices après avoir bondi de 10,5% hier. Concernant l'impact du Covid-19, la biotech lyonnaise spécialisée dans le diabète espère publier l'étude clinique M1 PRAM (ADO09) dans les prochains jours, contre au premier trimestre 2020 initialement. Elle porte beaucoup d'espoirs dans ce traitement novateur. Il vise en effet à soigner les diabétiques de type 2 victimes de malades neurodégénératives comme Alzheimer. L'enjeu est d'importance puisque 70% de ces diabétiques souffrent également de ces maladies.

Dans un contexte de crise du Covid-19, Arkema (-0,44% à 73,02 euros) a décidé de réduire sa proposition de dividende au titre de l'exercice 2019 à 2,20 euros par action, soit une diminution de 12% par rapport au niveau de l'an dernier et d'environ 20% par rapport au montant initialement annoncé. Le groupe chimique a fait part de son intention, lorsqu'un retour à la normale prendra forme et que les conditions seront réunies, de restituer cette différence aux actionnaires sous une forme restant à définir.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Sur un an, les prix à la consommation ralentissent nettement en France, à +0,7 %, après +1,4 % en février. Telle est l'estimation définitive de l'Insee. La forte baisse de l'inflation résulte d'un net repli des prix de l'énergie et des produits manufacturés et d'un ralentissement des prix des services et du tabac. Les prix de l'alimentation augmentent, sur un an, à peine plus vite qu'en février.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'indice manufacturier de la Fed de New-York d'avril et des ventes au détail en mars (14h30), ainsi que de la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en mars (15h15). Les opérateurs suivront également la publication des stocks des entreprises de février, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en avril (16h) et enfin l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole (16h30).

Vers midi, l'euro cède 0,48% à 1,0935 dollar.