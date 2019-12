Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les bourses européennes redoutent un hard Brexit

(AOF) - Les indices européens sont dans le rouge en cette mi-journée de mardi. Bien que la large réélection de Boris Johnson la semaine dernière ait dissipé les incertitudes entourant le Brexit, les investisseurs redoutent désormais que celui-ci se fasse sans accord. Côté statistiques, la balance commerciale de la Zone Euro a vu son excédent se grimper, mais le commerce intra-zone est en repli. A Paris, Safran souffre de l'arrêt de la production du B737 MAX. Vers midi, le CAC 40 recule de 0,46% à 4 690,33 points et l'EuroStoxx 50 perd 0,69 % à 3 746,53 points.

Du côté des valeurs européennes, Unilever recule de 5,87% à 51,76 euros, pénalisé par la révision à la baisse de sa prévision de croissance des ventes pour 2019. Le propriétaire des glaces Ben & Jerry's et des soupes Knorr a prévenu que la croissance sous-jacente de son chiffre d'affaires sera légèrement inférieure à son objectif. Il tablait sur une croissance dans la moitié inférieure de la fourchette comprise entre 3% et 5%. Le géant anglo-néerlandais des biens de consommation est pénalisé par les difficultés rencontrées au cours du trimestre sur certains marchés, notamment le ralentissement économique en Asie du Sud.

A Paris, Accor soigne ses actionnaires. Le groupe hôtelier veut leur retourner 1 milliard d'euros durant les deux prochaines années. Ce montant inclut environ 300 millions d'euros de rachat d'actions pour finaliser le programme lancé en 2018. Les termes et les modalités seront détaillés au cours de la présentation des résultats annuels le 20 février prochain. Les investisseurs sont d'ores et déjà conquis et permettent à Accor de figurer parmi les plus fortes hausses du CAC 40 avec un gain de 0,60% à 41,88 euros.

Safran accuse la plus forte baisse du CAC 40 ce midi à 136,45 euros (-3,6%). Oddo BHF a réitéré son opinion Neutre sur Safran, ainsi que son objectif de cours de 147 euros. L'excellente qualité du titre demeure mais la visibilité réduite sur un programme majeur ne permet pas d'adopter une recommandation plus agressive, explique le bureau d'études. En effet, Boeing a annoncé lundi soir une suspension temporaire de la production de son B737 Max à partir de janvier. L'analyste estime que l'absence de calendrier sur la reprise de production est surprenante et peut inquiéter sur l'ampleur du décalage désormais anticipé à la fois du côté des autorités de certification mais aussi sur la remise en service des avions stockés.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon les premières estimations d'Eurostat, les exportations de la zone euro vers le reste du monde ont affiché un excédent de 28 milliards d'euros en octobre 2019 contre 13,2 milliards en octobre 2018. Les exportations de biens ont atteint 217,9 milliards d'euros, en hausse de 4,1% par rapport à octobre 2018 (209,3 milliards d'euros), et les importations 189,9 milliards, en baisse de 3,2% (196,1 milliards d'euros en octobre 2018). Le commerce intra-zone euro s'est établi à 174,9 milliards d'euros en octobre 2019, en baisse de 1,4% par rapport à octobre 2018.

Aux Etats-Unis, les permis de construire en novembre et la production industrielle sont attendus à 14h30 et 16h00.

Vers 12h15, l'euro gagnait 0,12% à 1,1158 dollar.