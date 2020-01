Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes rebondissent malgré les tensions américano-iraniennes

(AOF) - Les Bourses européennes sont bien orientées mardi à la mi-journée. Si les tensions géopolitiques demeurent entre les Etats-Unis et l'Iran, les investisseurs semblent écarter pour le moment un scénario de véritable embrasement. Les cours du pétrole refluent. Côté statistiques, les ventes au détail ont surpris positivement en zone euro et l'inflation s'est révélée sans surprise. Au chapitre des valeurs, Plastic Omnium voit ses perspectives 2020-2022 bien accueillies. Vers 11h45, le CAC 40 avance de 0,52% à 6 044,67 points et l'EuroStoxx50 prend 0,63% à 3 776,14 points.

Aston Martin (-8,83% à 474,80 pence) chute lourdement sur la place de Londres, dans le sillage d'un profit warning. Ainsi, l'iconique constructeur automobile table désormais sur une marge opérationnelle comprise entre 12,5 et 13,5% en 2019 contre une précédente cible d'environ 20%. Le groupe vise également un Ebitda annuel compris entre 130 et 140 millions de livres sterling, à comparer un consensus d'environ 200 millions de livres.

Les publications de Trigano sont souvent accompagnées d'importantes variations boursières. C'est une nouvelle fois le cas ce mardi, où le titre du spécialiste des camping-cars et des caravanes abandonne 4,40% à 90,15 euros sur la place de Paris. Les investisseurs sanctionnent le point d'activité du premier trimestre 2019-2020 et des perspectives trop floues.

A l'occasion d'une journée Investisseurs, Plastic Omnium (+3,12% à 25,43 euros) a dévoilé ses perspectives financières pour la période 2020-2022. Ainsi, l'équipementier automobile vise une surperformance d'environ 5 points par an par rapport à une production automobile mondiale attendue à -2% en 2020 et stable en 2021 et 2022 (hypothèses Plastic Omnium). Le groupe table également sur une croissance annuelle, en valeur, du résultat opérationnel et de l'Ebitda et sur un free cash-flow supérieur à 200 millions d'euros par an sur la période 2020-2022.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,3% en décembre 2019, contre 1% en novembre, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Ce taux d'inflation est conforme aux attentes du consensus Reuters.

En zone euro, les ventes au détail ont progressé de 1% entre octobre et novembre 2019, selon les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus Reuters était de +0,6%. Sur un an, les ventes au détail ont grimpé de 2,2%. Les économistes tablaient en moyenne sur +1,3%.

Aux Etats-Unis, seront dévoilés la balance commerciale pour le mois de novembre (14h30), l'indice ISM des services pour le mois de décembre (16h) et les commandes à l'industrie pour le mois de novembre (16h).

Vers 11h45, l'euro cède 0,20% à 1,1174 dollar.