Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes proches de l'équilibre avant l'emploi américain

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent sur une note hésitante à la mi-journée. Cet attentisme découle de l'imminence d'un indicateur économique de poids : le rapport mensuel de l'emploi américain. En parallèle, les investisseurs surveillent les dernières informations liées au crash d'un avion ukrainien en Iran, qui pourrait avoir été provoqué par un tir de roquette. Au chapitre des valeurs, les brokers s'illustrent : Veolia monte grâce à Exane BNP Paribas et Renault recule du fait de Kepler Cheuvreux. Vers 12h10, le CAC 40 grappille 0,02% à 6 043,88 pts et l'EuroStoxx de +0,09% à 3 799,26 pts.

Un rayon de soleil illumine aujourd'hui le secteur européen des compagnies aériennes. Ryanair (+7,29% à 16,34 euros) a en effet relevé ses prévisions de bénéfice après impôts au titre de son exercice 2019-2020 (qui sera clos fin mars). Ainsi, la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts vise désormais un profit compris entre 950 millions et 1,05 milliard d'euros, et plus précisément le milieu de cette fourchette. Précédemment, la compagnie visait de 800 à 900 millions d'euros.

Ce début d'année est loin d'être une sinécure pour Renault. Au-delà du long feuilleton entourant Carlos Ghosn, son ancien patron, le constructeur automobile doit faire face à des notes défavorables d'analystes. Ce matin, c'est Kepler Cheuvreux qui a dégradé sa recommandation sur la valeur d'Acheter à Conserver, tout en réduisant son objectif de cours de 60 à 48 euros. Le broker anticipe notamment un nouvel abaissement des attentes du consensus et des performances plus faibles qu'escompté de la part de Nissan. A la mi-journée, Renault recule de 0,84% à 41,72 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle française a légèrement progressé en novembre. Elle a augmenté de 0,3% après la hausse de 0,5% enregistrée en octobre (chiffre révisé de +0,4%).

La Banque de France a confirmé, pour la seconde fois, sa prévision d'une croissance française de 0,2% au quatrième trimestre 2019. L'indicateur du climat des affaires de la banque centrale est ressorti en décembre à 97 dans les services, en repli de deux points. Dans l'industrie, l'indicateur reste stable, à 97.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent avec intérêt le rapport sur l'emploi en décembre à 14h30.

Vers 12h10, l'euro cède 0,18% à 1,1087 dollar.