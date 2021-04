Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes marquent une pause

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent proches de l'équilibre vendredi à la mi-journée. Les investisseurs restent en retrait alors que le rendement du 10 ans américain se redresse à 1,667% et que les productions industrielles française et allemande se sont repliées de manière inattendue en février. Au chapitre des valeurs, Airbus s'adjuge la tête du CAC 40 grâce à ses solides livraisons du premier trimestre. Vers 11h50, le CAC 40 grappille 0,25 % à 6 181,08 points et l'Euro Stoxx 50, +0,06 % à 3 980,39 points.

L'action Airbus survole la place de Paris aujourd'hui, à la faveur d'un gain de 2,68% à 103,50 euros. Les nouvelles sont bonnes pour le géant aéronautique qui a accéléré ses livraisons d'avions en mars 2021. En effet, le groupe en a livré 72 le mois dernier. C'est le double du mois de mars 2020, qui avait été fortement impacté par la crise du Covid-19, et un niveau comparable à celui de mars 2019, moment où la crise du Coronavirus n'existait pas.

Malgré la crise du Covid-19, Akwel est parvenu à délivrer des résultats 2020 de très bonne facture. Ainsi, l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 85,5 millions d'euros (+36,4% par rapport à 2019) et un résultat opérationnel courant de 113,7 millions d'euros (+23,4% sur un an). Des données qui progressent fortement donc et dépassent de 8 % les attentes de LCM, malgré un recul de près de 15 % du chiffre d'affaires à 937,2 millions d'euros. Cependant, les perspectives 2021 sont teintées de prudence. Après avoir ouvert en nette hausse, l'action Akwel cède désormais 1,92% à 30,70 euros.

LDC est stable à 97,8 euros après la publication de ventes annuelles conformes aux attentes du consensus. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021, clos fin février, est stable à 4,4 milliards d'euros (+0,2%) avec des volumes en hausse de 1% par rapport à l'exercice 2019-2020. Le volailler français, présent également dans le segment traiteur avec la marque Marie, explique cette stabilité par les acquisitions et la consommation à domicile. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en retrait de 1,4% et les volumes vendus en repli de 1,1%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, la production industrielle a reculé de 1,6% en février, a annoncé Destatis. Le consensus s'élevait à +1,5%. Elle chute de 6,4% sur un an. Le chiffre mensuel pour janvier a été révisé de -2,5% à -2%.

En France, la production industrielle a chuté de 4,7% en février après avoir progressé de 3,2% en janvier, a annoncé l'Insee. Elle était attendue en hausse de 0,5%, selon le consensus Reuters. La production a également rechuté dans l'industrie manufacturière (-4,6 % après +3,3 %). Par rapport à février 2020, dernier mois avant le début du premier confinement, la production est en net retrait dans l'industrie manufacturière (-7,1 %), comme dans l'ensemble de l'industrie (-6,6 %).

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des prix à la production de mars (14h30) et les stocks des grossistes de février (16h).

Vers 11h50, l'euro cède 0,20% à 1,1893 dollar.