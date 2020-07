Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes indécises, l'emploi américain en vue

(AOF) - Les Bourses européennes débutent le troisième trimestre sur une note incertaine. Si les PMI manufacturiers européens ont confirmé leur redressement en juin, suite à la levée des mesures de confinement, l'inquiétude demeure au vu de la hausse des cas de Covid-19 aux Etats-Unis. Une importante salve de statistiques US pourrait influer sur la tendance dans l'après-midi. Notons que les transactions ont été perturbées sur le marché allemand en raison d'un problème technique. Vers 12h, le CAC 40 cède 0,50% à 4 906,99 points tandis que l'EuroStoxx 50 grappille 0,01% à 3 234,42 points.

La douloureuse annonce était attendue. Elle a bien été faite. Airbus (-1,68% à 62,45 euros) va mener un vaste plan de restructuration portant sur près de 15 000 postes, soit un peu plus de 11% de ses effectifs totaux. Cela se traduira notamment par la suppression de 5 000 postes en France, 5 100 en Allemagne et 1 700 au Royaume-Uni au plus tard à l'été 2021. Le processus d'information et de consultation avec les partenaires sociaux a débuté en vue de conclure des accords dont la mise en œuvre débutera à l'automne 2020.

Suez perd 2,40% à 10,18 euros. Si le numéro deux mondial des services à l'environnement a indiqué que son activité commence à se normaliser, Jefferies prévient que le consensus devrait être révisé à la baisse. Suez entraîne Veolia dans son sillage : -2,22% à 19,58 euros. Le chiffre d'affaires de Suez au premier semestre devrait afficher une décroissance organique de l'ordre de 6% tandis que l'Ebit sous-jacent, est attendu entre 320 et 330 millions d'euros hors tout élément " one-off ".

Le marché français des voitures particulières neuves, segment de référence sur le marché automobile, a progressé de 1,2% en juin 2020 sur un an, avec 233 818 nouvelles immatriculations. C'est ce qu'a révélé le Comité des constructeurs français d'automobile (CCFA). Le marché français se redresse donc, après plusieurs mois marqués par la crise du Covid-19. Par rapport à juin 2019, le groupe Renault (-3,21% à 21,85 euros) a vu ses ventes augmenter de 6,5%. De son côté, le groupe PSA (-1,31% à 14,29 euros) a vu les siennes reculer de 9,1%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice PMI d'IHS Markit manufacturier pour la France est finalement ressorti à 52,3 au mois de juin 2020 contre une estimation flash de 52,1 et après 40,6 en mai. " Après trois mois de forte contraction résultant des mesures de confinement instaurées dans le cadre de la lutte contre la propagation de coronavirus, le secteur manufacturier français a enfin renoué avec la croissance en juin ", a commenté Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

L'indice PMI d'IHS Markit manufacturier pour la zone euro est finalement ressorti à 47,4 au mois de juin 2020 contre une estimation flash de 46,9 et après 39,4 en mai. « Les données PMI finales de juin viennent confirmer les signes de forte reprise du secteur manufacturier observés après l'introduction des premières mesures de déconfinement dans les pays de la zone euro », a commenté Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.

L'indice PMI d'IHS Markit manufacturier pour l'Allemagne est finalement ressorti à 45,2 au mois de juin 2020 contre une estimation flash de 44,6 et après 36,6 en mai. Le ralentissement du secteur manufacturier continue donc de s'atténuer en juin.

En Allemagne, le taux de chômage s'établit à 6,4% en juin 2020, contre un consensus de 6,6% et après 6,3% en mai.

Aux Etats-Unis, l'évolution de l'emploi dans le secteur privé en juin sera dévoilée à 14h15, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en juin à 16 heures en même temps que les dépenses de construction en mai.

Les stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiés à 16h30 et les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed à 20 heures.

Vers midi, l'euro cède 0,19% à 1,1221 dollar.