Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes évoluent proches de l’équilibre, le dossier Evergrande préoccupe

(AOF) - Malgré la clôture positive de Wall Street vendredi, c’est sur une note prudente qu’évoluent les Bourses européennes ce lundi. Le titre du géant chinois Evergrande a été suspendu à la Bourse de Hong Kong dans l'attente d'une annonce « majeure ». Selon la presse, le géant aux pieds d'argile pourrait céder pour plus de 4 milliards d’euros d'actifs. Côté statistique, l'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, a reculé plus que prévu en octobre. Vers 11h45, le CAC 40 grappille 0,06% à 6 521,50 points tandis que l’EuroStoxx50 cède 0,10% à 4 031,14 points.

Ryanair (+1,13% à 17,42 euros) a réalisé lundi un point sur son trafic lors du mois de septembre 2021. La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts a ainsi transporté 10,6 millions de passagers, un chiffre à comparer avec 5,2 millions de passagers en septembre 2020. En parallèle, Ryanair a fait état d'un taux d'occupation de 81% le mois dernier, contre 71% en septembre 2020. Au total, le groupe a opéré 69 500 vols en septembre 2021.

Le secteur de l'énergie est à l'honneur en ce début de semaine. TotalEnergies gagne 0,45% à 41,46 euros tandis que TechnipFMC progresse de 1,5% à 6,6 euros et Technip Energies, 0,8% à 13,6 euros. Les compagnies pétrolières et parapétrolières sont soutenues par le haut niveau des cours de l'or noir. Si le baril de Brent abandonne ce matin 0,06% à 79,2 dollars, il affiche un gain de 9% en un mois.

Kaufman et Broad progresse de 2,51% à 36,70 euros grâce à une dynamique commerciale plus favorable. Vendredi soir, le promoteur immobilier a dévoilé un résultat net part du groupe 9 mois de 31,7 millions d'euros contre 10,6 millions d'euros un an auparavant. Le résultat opérationnel courant s'établit à 66,2 millions d'euros, à comparer à 30,3 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2020. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 7,4 % contre 4,6 % à la même période en 2020.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, a reculé à 16,9 en octobre 2021, contre 19,6 en septembre. Le consensus anticipait un repli moindre à 18,6.

Aux Etats-Unis, les investisseurs se contenteront des commandes à l'industrie en août à 16h.

Vers 11h45, l'euro avance de 0,17% à 1,1614 dollar.