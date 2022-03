Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes en légère baisse avant les statistiques américaines

Aux Etats-Unis , les inscriptions hebdomadaires au chômage, le revenu et la consommation des ménages en février et l'indice des prix PCE de février seront publiés à 14h30, avant les indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en mars à 15h45.

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation ont progressé de 4,5 % en mars 2022 en France, après +3,6 % le mois précédent. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de de 1,4 %, après +0,8 % en février. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé a grimpé de 5,1 %, après +4,2 % en février. Les économistes tablaient sur +4,8%. Sur un mois, il croît de 1,6 %, après +0,9 % le mois précédent.

En février 2022, les prix de production de l’industrie française ralentissent nettement sur un mois (+0,8 %, après une hausse inédite de 3,7 % en janvier 2022). Les prix destinés au marché français décélèrent (+1,1 % après +4,7 %) tandis que ceux destinés aux marchés extérieurs sont quasi stables (–0,1 % après +1,2 %). Sur un an, les prix de production de l’industrie française sont en hausse de 20,1 % (comme le mois précédent).

Claranova décroche de 7,95% à 4,1 euros et est relégué à la dernière place du marché SRD. Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce a décalé l'atteinte de ses objectifs de moyen terme. Du fait de la croissance réduite de la division d'e-commerce personnalisé observée au premier semestre, Claranova prévoit désormais d'atteindre le seuil de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'issue de l'exercice fiscal 2023-2024.

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent sous la ligne de flottaison jeudi à la mi-journée. Les indices sont alourdis par les PMI manufacturier et des services décevants publiés en Chine au titre de mois de mars. En parallèle, le conflit en Ukraine se poursuit, ce qui devrait conduire à un cinquième train de sanctions européennes à l’égard de la Russie. La tendance pourrait évoluer dans l’après-midi, dans le sillage des nombreuses statistiques qui seront publiées Outre-Atlantique. Vers midi, le CAC 40 recule de 0,33% à 6 719,43 points et l’EuroStoxx 50 cède 0,25% à 3 949,36 points.

