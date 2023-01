Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les bourses européennes en légère baisse avant le discours de Jerome Powell

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont en baisse à la mi-séance ce mardi, dans l'attente d'un discours de Jerome Powell, le président de la Fed. Selon les propos d’hier d’un responsable de la Banque centrale américaine, Raphael W. Bostic, les taux de la Fed devraient rester supérieurs à 5% jusqu’en 2024. Le secteur automobile mène la danse dans un marché morose : Renault, Stellantis et BMW figurent parmi les plus fortes hausses. Vers midi le CAC 40 cède 0,69% à 6 859,57 points et l'Eurostoxx 50 0,44% à 4 050,70 points.

A Paris, CGG progresse de 2,19% à 0,69 euro après avoir revu à la hausse ses objectifs financiers 2022. L’entreprise française spécialisée dans l'exploration du sous-sol annonce que son EBITDA devrait être supérieur aux dernières prévisions communiquées le 2 novembre dernier. Elle avait lancé à l’époque un avertissement, qui avait fait plonger son titre de 24%. Il y a deux mois, CGG annonçait viser un Ebitda des activités 2022 autour de 380 millions de dollars, en hausse de 10% et de 15% pro-forma.

Saint-Gobain (-2,47% à 51,68 euros) a annoncé ce mardi le succès d'une émission obligataire de 1,15 milliard d'euros en deux tranches. "L'émission a été sursouscrite plus de 2,5 fois, avec près de 200 investisseurs qui ont témoigné leur confiance dans la qualité du crédit" , a fait savoir le producteur de matériaux de construction dans un communiqué. Saint-Gobain a levé 500 millions d'euros à 18 mois avec un coupon à taux variable de Euribor trois mois +0,20%, et 650 millions d'euros à six ans avec un coupon à taux fixe de 3,50%.

Spie, spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé ce mardi le lancement d'une émission d'obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles et existantes, ou Ornane, indexées à des critères de développement durable à échéance 2028 pour un montant nominal de 400 millions d'euros. Plus forte baisse du SBF 120 ce matin, le titre recule de 4,45% à 24,46 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En novembre 2022, la production industrielle en France a augmenté plus que prévu : de 2% contre des prévisions de 0,8%. Elle avait reculé de 2,5% le mois précédent.

Les Stocks des grossistes en novembre aux États-Unis sont attendus à 16h.

Vers 12h, l'euro gagne 0,05% à 1,0738 dollar.