Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes en légère baisse avant l'enquête ADP

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent sur une note prudente en fin de matinée, avant l'enquête ADP sur l'emploi et alors que l'optimisme concernant la levée progressive des mesures de confinement s'essouffle. Les PMI Composite définitifs d'avril et les sombres prévisions de la Commission européenne pour 2020 illustrent les dégâts de la pandémie de Covid-19 sur l'économie européenne. Côté valeurs, les publications de Credit Agricole et d'Axa sont bien accueillies, à l'inverse de celle de Veolia. Vers 11h20, le CAC 40 cède 0,22 % à 4 473,20 points et l'EuroStoxx50 perd 0,29% à 2 867,69 points.

En Europe, BMW abandonne 2,56% à 52,14 euros dans le sillage de ses résultats du premier trimestre 2020. Ainsi, le constructeur automobile allemand a publié un bénéfice net de 574 millions d'euros sur la période (-2,4 % sur un an) et un profit avant impôts de 798 millions d'euros (+4,7%). Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 23,25 milliards d'euros, en hausse de 3,5%. Le groupe a prévenu que l'impact de la pandémie de Covid-19 se fera particulièrement sentir au deuxième trimestre. Pour 2020, BMW avait prévenu mardi s'attendre désormais à une marge d'exploitation comprise entre 0 % et 3 % dans la branche automobile, contre de 2 à 4 % auparavant.

A Paris, Veolia Environnement perd 1,28% à 19,21 euros malgré des résultats trimestriels conformes aux attentes et surtout, des prévisions globalement encourageantes. L'activité du numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets reprend en effet progressivement, au fil de l'eau. Après un premier trimestre profondément marqué par la pandémie, la reprise s'accélère ces dernières semaines en Asie. En Europe, où l'impact du Covid-19 n'a commencé qu'à se faire sentir fin mars, la convalescence vient de débuter.

A l'instar de ses concurrentes Société Générale et BNP Paribas, Crédit Agricole (+1,84% à 7,2980 euros) a présenté des comptes dégradés au premier trimestre en raison de la forte hausse du coût du risque liée au Covid-19. La banque a fait état d'un résultat net part du groupe en repli de 16,4% à 638 millions d'euros pour un produit net bancaire en progression de 7,1% (+4,8% en données ajustées) à 5,2 milliards d'euros. Cette baisse des profits reflète un coût du risque multiplié par 2,8 à 621 millions d'euros, soit 61 points de base

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont chuté de 15,6% en mars 2020 contre un consensus de -10% et après -1,2% en février (chiffre révisé de -1,4%).

L'activité dans le secteur privé s'est nettement dégradée en avril 2020 en France, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 11,1 contre 11,2 en estimation préliminaire et après 28,9 en mars. De son côté, le PMI dans les services a atteint 10,2 en avril, après 10,4 en estimation préliminaire et 27,4 en mars.

L'activité dans le secteur privé s'est nettement dégradée en avril 2020 en Allemagne, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 17,4 contre 17,1 en estimation préliminaire et après 35 en mars. De son côté, le PMI dans les services a atteint 16,2 en avril, après 15,9 en estimation préliminaire et 31,7 en mars.

L'activité dans le secteur privé s'est nettement dégradée en avril 2020 en zone euro, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 13,6 contre 13,5 en estimation préliminaire et après 29,7 en mars. De son côté, le PMI dans les services a atteint 12 en avril, après 11,7 en estimation préliminaire et 26,4 en mars.

En zone euro, les ventes au détail ont chuté de 11,2% entre février et mars 2020, selon les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus était de -10,5%. Sur un an, les ventes au détail ont reculé de 9,2%. Les économistes tablaient en moyenne sur -8%.

La Commission européenne anticipe une contraction du Produit Intérieur Brut (PIB) de 7,7% dans la zone euro en 2020.

Aux Etats-Unis, seront publiés l'enquête ADP sur l'emploi privé en mars (14h15) et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole (16h30).

Vers 11h20, l'euro cède 0,45% à 1,0795 dollar.