Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes débutent la semaine dans le rouge

(AOF) - En hausse ce matin, les marchés européens ont basculé dans le rouge. Ils continuent de souffrir des tensions sur le marché des taux longs. Le rendement du 10 ans allemand gagne plus de 2 points de base à 2,87%. Les futures sur les indices américains indiquent une ouverture en hausse, mais leur progression se tasse. Un shutdown a été évité ce week-end aux Etats-Unis. A Paris, Edenred est sous pression alors que le marché des titres-restaurant est sous la menace d'un plafonnement des commissions. Vers 12h20, le CAC 40 perd 0,22% à 7 119 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,19% à 4167 points.

Edenred (-6,82% à 56,24 euros) et Sodexo (-3,71% à 93,90 euros) accusent les deux plus forts replis de l'indice SBF 120 à la suite de déclarations d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, ce lundi sur franceinfo. "J'ai missionné il y a plusieurs mois l'Autorité de la concurrence, pour voir si le fonctionnement du marché des tickets-resto était équitable. Nous aurons les résultats dans les jours qui viennent", mais si un "dysfonctionnement de marché était prouvé, je ne prendrai pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets-resto, pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions trop élevées" a-t-elle déclaré.

Un temps plus forte progression de l'indice SBF 120 dans la matinée, Vivendi (+1,76% à 8,44 euros) n'est plus leader mais continue de tutoyer le haut du classement. Le géant de la communication et des médias bénéficie d'un relèvement de recommandation de Barclays, passant de "Pondération en ligne" à "Surpondérer", avec un objectif de cours légèrement plus élevé de 11,60 euros contre 11,50 auparavant. La banque britannique juge que l'action offre un bon point d'entrée.

Teleperformance (-1,57% à 117,50 euros) débute la semaine parmi les plus fortes baisses l'indice CAC 40, affaibli par la dégradation de recommandation de Deutsche Bank d'Acheter à Conserver. L'objectif de cours a été sabré de 290 euros à 130 euros. Pour le bureau d'études, l'intelligence artificielle générative est encore une technologie naissante et il faudra du temps pour lancer l'automatisation à grande échelle des volumes, les principaux obstacles à l'adoption à grande échelle devant rester en place au cours des prochains trimestres.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La contraction du secteur manufacturier été moindre en septembre en France qu’annoncé initialement, selon une nouvelle estimation flash de S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) est ressorti à 44,2 contre une précédente estimation et un consensus de 43,6. Il s’élevait à 46 en août.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,4% en août, en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en juillet 2023 et en baisse par rapport au taux de 6,7% enregistré en août 2022, a indiqué EuroStat. Il était attendu à 6,4%. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 5,9% en août 2023, en baisse par rapport au taux de 6,0% enregistré en juillet 2023 et de 6,1% enregistré en août 2022.

La contraction du secteur manufacturier été confirmée en septembre en zone euro, selon une nouvelle estimation flash de S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) est ressorti à 43,4 contre une précédente estimation et un consensus de 43,4. Il s’élevait à 43,5 en août.

La contraction du secteur manufacturier a été très légèrement plus forte qu’annoncé initialement en septembre en Allemagne, selon une nouvelle estimation flash de S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) est ressorti à 39,6 contre une précédente estimation et un consensus de 39,8. Il s’élevait à 39,1 en août.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat manufacturier en septembre sera communiqué à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier en septembre à 16 heures, tout comme les dépenses de construction en août.

Vers 12h00, l'euro perd 0,41% à 1,0546 dollar.