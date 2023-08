Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes dans le vert malgré les PMI

(AOF) - Les Bourses européennes progressent en dépit d'indices PMI qui reflètent une activité moins dynamique qu’attendu en Europe. Ces données réduisent les tensions sur les taux longs et font baisser l'euro. Le rendement du 10 ans allemand perd désormais plus de 10 points de base à 2,54% à la veille du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Leurs interventions, et en particulier celle de Jerome Powell, seront analysées dans les moindres détails. A Paris, Virbac bénéficie de l’annonce d’un rachat d’action malgré des recommandations négatives. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,4% à 7 275 points.

En Europe, Agfa-Gevaert recule de près de 4,91% à 2,225 euros sur le marché belge après la présentation de comptes dégradés au deuxième trimestre. Le spécialiste des solutions d'imagerie a essuyé une perte nette de 14 millions d'euros contre une perte de 13 millions d'euros, un an auparavant. Dans le même temps, l'Ebitda ajusté a reculé de 21,5% à 13 millions d'euros pour des revenus en repli de 0,1% à 287 millions d'euros. Agfa-Gevaert affiche ainsi une marge d'Ebitda ajusté de 4,7% contre 6% au deuxième trimestre 2022.

« Nous serons en mesure de publier nos résultats de mi-année le 28 septembre avec un décalage de deux semaines », annonce Virbac (+1,88% à 271 euros) invoquant la cyberattaque dont il a fait l’objet le 19 juin. Le laboratoire spécialiste de la santé animale annonce parallèlement le rachat de 100 000 de ses propres actions (moins de 1,25% du capital) avec pour principal objectif de « réduire le capital de la société par annulation des titres achetés ». Le rachat se fera pour un prix unitaire d’achat n’excédant pas 270 euros et un volume total de rachat n’excédant donc pas 27 millions d’euros.

Enertime (+12,38% à 1,18 euro) a annoncé le lancement d'une nouvelle offre de maintenance et réhabilitation de turbines à vapeur en France et à l'international pour des puissances jusqu'à 600 MW et la signature d'un premier contrat pour la maintenance d'une turbine de forte puissance en Belgique. " Le parc installé de turbines à vapeur industrielles (<135 MW) représente environ 500 turbines pour la France et 5 500 unités pour l'ensemble de l'Europe, pour un marché annuel européen pour leur maintenance d'environ 500 millions d'euros ", a précisé le fabricant français de turbomachines industrielles.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français s'est contracté plus que prévu en août, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 46,6 contre 46,6 en juillet et un consensus de 47,5. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 47,1 à 46,7 entre juillet et août. Il était attendu à 47,5. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 45,1 à 46,4 entre juillet et août. Il était attendu à 45.

L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,0 en août en zone euro, après 48,6 en juillet, a indiqué S&P Global. Il était attendu à 48,5 et tombe à plus bas de 33 mois. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 48,3 après 50,9 en juillet. Il était attendu à 50,5. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 42,7 à 43,7 entre juillet et août. Il était attendu à 42,6.

L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 44,7 en août en Allemagne, après 48,5 en juillet, a indiqué S&P Global. Il était attendu à 48,3 et se trouve à un plus bas de 39 mois. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 47,3 après 52,3 en juillet. Il était attendu à 51,5. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 38,8 à 39,1 entre juillet et août. Il était attendu à 38,7.

Les ventes de logements neufs en juillet aux Etats-Unis seront publiées à 16 heures, en même que la confiance des consommateurs de la zone euro en août.

Vers midi, l'euro perd 0,32% à 1,0814 dollar.