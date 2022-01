Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les Bourses européennes dans le vert grâce à la Chine

Le titre Actia enregistre la meilleure performance du marché SRD, bondissant de 8,94% à 3,90 euros dans la perspective de la cession d'activités non stratégiques. De telles opérations permettraient au spécialiste des composants électroniques pour la gestion des systèmes dans les domaines de l'automobile, des télécommunications et de l'énergie de renforcer sa structure financière alors qu'il affichait un ratio d'endettement sur fonds propres de 117,3% à fin juin.

Renault progresse de 0,55 % à 33,73 euros l'action sur la place de Paris, après avoir fait le point sur ses ventes mondiales en 2021. Dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs, le groupe au losange a vu ses ventes reculer de 4,5 % l'an dernier à environ 2,7 millions d'unités. Il s'agit de la troisième année consécutive de baisse. Cependant, le constructeur a poursuivi sa politique commerciale initiée au 3ème trimestre 2020 et qui a conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables.

GlaxoSmithKline gagne 3,70% à 1 701,70 pence tandis qu' Unilever abandonne 7,23% à 3 651,75 pence. Samedi, le laboratoire a révélé avoir rejeté trois offres du géant britannique de la grande consommation sur sa branche de santé grand public. La dernière, datant du 20 décembre, valorisait GSK Consumer Healthcare à 50 milliards de livres (50 milliards d'euros), dont 41,7 milliards de livres en cash et 8,3 milliards de livres en actions Unilever. GSK Consumer Healthcare est une co-entreprise avec Pfizer dans laquelle GSK détient 68%.

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent dans le vert ce lundi à la mi-journée. La Chine a connu une croissance économique plus forte que prévu lors du quatrième trimestre. Dans le même temps, la Banque populaire de Chine (BPC) a abaissé cette nuit ses taux d'intérêt afin de soutenir la reprise de la deuxième économie du monde. Vers midi, le CAC avance de 0,55 % à 7 182,50 points et l’EuroStoxx50 prend 0,49 % à 4 293,31 points. Le reste de la séance promet d'être calme en raison de la fermeture de Wall Street pour le Martin Luther King Day.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.